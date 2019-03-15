Албанію на міжнародному конкурсі Євробачення-2019 представить Йоніда Малічі. Музична кар’єра дівчини стартувала ще в 13 років на «Festivali i Këngës». Зірка виступить на пісенному конкурсі у другому півфіналі. Детальніше про учасницю Євробачення – в матеріалі.

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Йоніда Малічі – «Ktheju tokës»

<b>Йоніда Малікі</b><span style="font-weight: 400;">Народилася 26 березня 1983 р. (35 років)</span><span style="font-weight: 400;">Творча кар’єра Йоніди стартувала ще в 13 років. У той час вона співала в дуеті з Олександром Рапі на «Festivali i Këngës». У 1997 році дівчина знову повернулася на фестиваль, але вже з іншим виконавцем – Kastriot Tusha. Дует заспівав композицію, яка була присвячена Матері Терезі.</span><span style="font-weight: 400;">Сольна кар’єра Йоніди почалася в 1999 році з пісні «Do jetoj pa ty». Зірка також реалізувала себе як успішна телеведуча (ведуча 4 сезону «Танці з зірками Албанії»). Йоніда Малікі була суддею 5 сезону «Голос Албанії»-2016.</span><span style="font-weight: 400;">Також албанська співачка відома тим, що грала в музичній версії «Ромео і Джульєтта» (роль Джульєтти).</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Пісня «Ktheju tokës», з якою зірка поїде підкорювати Євробачення-2019, присвячена емігрантам, які покинули батьківщину для того, щоб відшукати щастя в чужих краях.</span></p> <p> </p> <p> </p> <p>

Йоніда Малічі

Народилася 26 березня 1983 р. (35 років)

Творча кар’єра Йоніди стартувала ще в 13 років. У той час вона співала в дуеті з Олександром Рапі на «Festivali i Këngës». У 1997 році дівчина знову повернулася на фестиваль, але вже з іншим виконавцем – Kastriot Tusha. Дует заспівав композицію, яка була присвячена Матері Терезі.

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Сольна кар’єра Йоніди почалася в 1999 році з пісні «Do jetoj pa ty». Зірка також реалізувала себе як успішна телеведуча (ведуча 4 сезону «Танці з зірками Албанії»). Йоніда Малічі була суддею 5 сезону «Голос Албанії»-2016.

Також албанська співачка відома тим, що грала в музичній версії «Ромео і Джульєтта» (роль Джульєтти).

Пісня «Ktheju tokës», з якою зірка поїде підкорювати Євробачення-2019, присвячена емігрантам, які покинули батьківщину для того, щоб відшукати щастя в чужих краях.

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