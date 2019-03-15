Переможниця українського Нацвідбору-2019 заявила, що ЗМІ виривають її слова з контексту. Нещодавно інтернет заполонила новина про те, що співачка буде голосувати за свого друга Сергія Лазарєва. MARUV дала відповідь на всі ці чутки на своїй сторінці в Instagram. Детальніше – в матеріалі.

Більше на тему: Розширений коментар телеканалу СТБ стосовно ситуації навколо фіналу Національного відбору на Євробачення-2019



Після того, як MARUV відмовилася від участі в Євробаченні-2019, вона потрапила в епіцентр скандалів, які дуже цікаві саме ЗМІ. Зірка заявила, що дуже втомилася від того, що журналісти виривають її слова з контексту для підвищення трафіку своїх ресурсів. Ситуація, пов’язана з відмовою співачки від Євробачення-2019, здавалося б, уже давно забута, але повертається до дівчини з новими гучними заголовками, які приводять її в справжній ступор.

MARUV офіційно на своїй сторінці в Instagram прокоментувала скандал, який розгорівся через те, що дівчина нібито голосуватиме за Сергія Лазарєва:

«Поясню останній раз: я дуже давно знайома із Сергієм Лазарєвим, який був моїм наставником в українському проекті «Голос країни-4», де я брала участь 5 років тому. Але, мабуть, моє знайомство з ним стало крутою темою для спекуляцій в заголовках нашої преси. За кого я голосую на Євробаченні? Скажу вам так: я за бенгер, який підірве Європу! Кожному артисту, який вийде на сцену Євробачення в Тель-Авіві, бажаю удачі, хоробрості та перемоги! Я – за музику!»

Більше на тему: Україна не поїде на Євробачення-2019: чому так вийшло

Нагадуємо, що Євробачення-2019 пройде в Тель-Авіві (Ізраїль): 14 травня – перший півфінал, 16 травня – другий півфінал, 18 травня – фінал.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ