Победительница украинского Нацотбора-2019 заявила, что СМИ вырывают ее слова из контекста. Недавно интернет просто заполнила новость о том, что певица будет голосовать за своего друга Сергея Лазарева. MARUV дала ответ на все эти слухи на своей странице в Instagram. Подробнее – в материале.

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После того, как MARUV отказалась от участия в Евровидении-2019, она попала в центр скандалов, которые очень интересны СМИ. Звезда заявила, что очень устала от того, что журналисты вырывают ее слова из контекста для повышения трафика своих ресурсов. Ситуация, связанная с отказом певицы от Евровидения-2019, казалось бы, уже давно забыта, но возвращается к девушке с новыми громкими заголовками, которые приводят ее в настоящий ступор.

MARUV официально на своей страничке в Instagram прокомментировала скандал, который разгорелся из-за того, что девушка якобы будет голосовать за Сергея Лазарева:

«Объясню последний раз: я очень давно знакома с Сергеем Лазаревым, который был моим наставником в украинском проекте «Голос країни»-4, где я принимала участие 5 лет назад. Но, видимо, мое знакомство с ним стало крутой темой для спекуляций в заголовках нашей прессы. За кого я голосую на Евровидении? Скажу вам так: я за бэнгер, который взорвет Европу! Каждому артисту, который выйдет на сцену Евровидения в Тель-Авиве, желаю удачи, храбрости и победы! Я – за музыку!»

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Напоминаем, что Евровидение-2019 пройдет в Тель-Авиве (Израиль): 14 мая – первый полуфинал, 16 мая – второй полуфинал, 18 мая – финал.

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