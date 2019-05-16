Албанию на международном конкурсе Евровидение-2019 представит Йонида Маличи (Jonida Maliqi). Музыкальная карьера девушки стартовала еще в 13 лет на «Festivali i Këngës». Звезда выступит на песенном конкурсе во втором полуфинале. Подробнее об участнице Евровидения – в материале.

Евровидение 2019: смотреть онлайн-трансляцию второго полуфинала от 16 мая 2019

Йонида Маличи – «Ktheju tokës»

Йонида Маличи (Jonida Maliqi)

Родилась 26 марта 1983 г. (35 лет)

Творческая карьера Йониды стартовала еще в 13 лет. В то время она пела в дуэте с Александром Рапи на «Festivali i Këngës». В 1997 году девушка снова вернулась на фестиваль, но уже с другим исполнителем – Kastriot Tusha. Дуэт спел композицию, которая была посвящена Матери Терезе.

Сольная карьера Йониды началась в 1999 году с песни «Do jetoj pa ty». Звезда также реализовала себя как успешная телеведущая (ведущая 4 сезона «Танцы со звездами Албании»). Йонида Маличи была судьей 5 сезона «Голос Албании»-2016.

Больше по теме: MARUV о поддержке Сергея Лазарева на Евровидении-2019

Также албанская певица известна тем, что играла в музыкальной версии «Ромео и Джульетта» (роль Джульетты).

Песня «Ktheju tokës», с которой звезда поедет покорять Евровидение-2019, посвящена эмигрантам, которые покинули родину для того, чтобы отыскать счастье в чужих краях.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ