По итогам румынского Нацотбора на Евровидение-2019 от страны поедет Эстер Пиони. Певица и композитор исполнит песню «On a Sunday». Настоящее имя артистки – Александра Крецу. Подробнее об исполнительнице читайте в материале.

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Ester Peony – «On a Sunday»

Эстер Пиони (Александра Крецу)

Эстер Пиони (настоящее имя Александра Крецу) родилась в Бухаресте (Румыния), позже вместе с семьей переехала в Монреаль. Страсть к музыке у девушки возникла еще в детстве. В то время, когда она жила в Монреале, начала посещать джазовый курс. Переехав в Румынию, на свою родину, она продолжила обучение. Эстер поступила в консерваторию по композиции и джазовой секции.

2014 год стал для артистки знаменательным, ее заметили на YouTube, где она публиковала свои каверы на популярные песни. Эстер предложили контракт с лейблом в Румынии. Тогда были выпущены синглы «Leyla», «Iubire».

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Звезда начала активно сотрудничать с различными музыкантами и уже через год попала на радио и телевидение с композицией «Sub aripa ta» .

2016 год стал для Эстер не менее продуктивным. Певица выпустила совместный трек с Phelipe – «1000 De Motive». А в прошлом году артистка выпустила свой дебютный мини-альбом – «Dig It».

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