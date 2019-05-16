За підсумками румунського Нацвідбору на Євробачення-2019 від країни поїде Естер Піоні (Ester Peony). Співачка і композитор виконає пісню «On a Sunday». Справжнє ім’я артистки – Олександра Крецу. Детальніше про виконавицю читайте в матеріалі.

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Ester Peony – «On a Sunday»

<b>Естер Піоні (Олександра Крецу)</b><span style="font-weight: 400;">Естер Піоні (справжнє ім’я Олександра Крецу) народилася в Бухаресті (Румунія), пізніше разом із сім’єю переїхала до Монреаля. Пристрасть до музики у дівчини виникла ще у дитинстві. У той час, коли вона жила в Монреалі, почала відвідувати джазовий курс. Вона продовжила своє навчання після переїзду до Румунії, на свою батьківщину. Естер вступила до консерваторії по композиції і джазовій секції.</span><span style="font-weight: 400;">2014 рік став для артистки знаменним, її помітили на YouTube, де вона публікувала свої кавери на популярні пісні. Естер запропонували контракт з лейблом в Румунії. Тоді були випущені сингли «Leyla», «Iubire».</span><span style="font-weight: 400;">Зірка почала активно співпрацювати з різними музикантами і вже за рік потрапила на радіо і телебачення з композицією «Sub aripa ta».</span><span style="font-weight: 400;">2016 рік став для Естер не менше продуктивним. Співачка випустила спільний трек з Phelipe – «1000 De Motive». А минулого року артистка випустила свій дебютний міні-альбом – «Dig It».</span> </p> <p>

Естер Піоні (Олександра Крецу)

Естер Піоні (справжнє ім’я Олександра Крецу) народилася в Бухаресті (Румунія), пізніше разом із сім’єю переїхала до Монреаля. Пристрасть до музики у дівчини виникла ще у дитинстві. У той час, коли вона жила в Монреалі, почала відвідувати джазовий курс. Вона продовжила своє навчання після переїзду до Румунії, на свою батьківщину. Естер вступила до консерваторії по композиції і джазовій секції.

2014 рік став для артистки знаменним, її помітили на YouTube, де вона публікувала свої кавери на популярні пісні. Естер запропонували контракт з лейблом в Румунії. Тоді були випущені сингли «Leyla», «Iubire».

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Зірка почала активно співпрацювати з різними музикантами і вже за рік потрапила на радіо і телебачення з композицією «Sub aripa ta».

2016 рік став для Естер не менше продуктивним. Співачка випустила спільний трек з Phelipe – «1000 De Motive». А минулого року артистка випустила свій дебютний міні-альбом – «Dig It».

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