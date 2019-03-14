До Тель-Авіва від Латвії відправиться дует Carousel з композицією «That Night». Пісню написали учасники дуету – Сабіне Жуга і Марцис Василевскіс. Музиканти отримали право брати участь в Євробаченні після перемоги в конкурсі «Supernova 2019». Детальніше про учасника читайте в матеріалі.

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Carousel – «That Night»

<b>Carousel (Сабіне Жуга і Марцис Василевскіс)</b><b>Сабіне Жуга</b><span style="font-weight: 400;"> зрозуміла, що пов’яже своє життя з музикою, ще з дитинства. Прикладом для дівчини були батьки, які в молодості теж грали у гуртах, тому музика в їхньому будинку звучала постійно. Сабіне вчилася в музичній школі, співала в хорах, які брали участь в телешоу «Koru kari».</span><span style="font-weight: 400;">Відправитися в «сольне плавання» дівчина вирішила саме тоді, коли навчалася на третьому курсі вишу (спеціалізація «Суспільні відносини»). Сабіне співала разом з Родріго Фомінсом, саме він підштовхнув її до самостійної кар’єри.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">У 2015 році Сабіне почала виступати з </span><b>Марцисом Василевскісом</b><span style="font-weight: 400;">. Спочатку дует виступав лише на корпоративах, в ресторанах. Поштовхом для того, щоб почати створювати оригінальну музику, послужив досвід, який накопичився з роками. Для Сабіне музика – це і робота, і терапія.</span></p> <p><b>Марцис Василевскіс</b><span style="font-weight: 400;">, як і Сабіне, був захоплений музикою з самого дитинства. Музикант вже понад 10 років працює професійним гітаристом і виступає разом з латвійськими і міжнародними артистами. Марцис виступав у проектах в різноманітних музичних стилях – від класики до року. Також він вже багато років працює вчителем в «BJMK рок- школі».</span></p> <p> </p> <p>

Carousel (Сабіне Жуга і Марцис Василевскіс)

Сабіне Жуга зрозуміла, що пов’яже своє життя з музикою, ще з дитинства. Прикладом для дівчини були батьки, які в молодості теж грали у гуртах, тому музика в їхньому будинку звучала постійно. Сабіне вчилася в музичній школі, співала в хорах, які брали участь в телешоу «Koru kari».

Відправитися в «сольне плавання» дівчина вирішила саме тоді, коли навчалася на третьому курсі вишу (спеціалізація «Суспільні відносини»). Сабіне співала разом з Родріго Фомінсом, саме він підштовхнув її до самостійної кар’єри.

У 2015 році Сабіне почала виступати з Марцисом Василевскісом. Спочатку дует виступав лише на корпоративах, в ресторанах. Поштовхом для того, щоб почати створювати оригінальну музику, послужив досвід, який накопичився з роками. Для Сабіне музика – це і робота, і терапія.

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Марцис Василевскіс, як і Сабіне, був захоплений музикою з самого дитинства. Музикант вже понад 10 років працює професійним гітаристом і виступає разом з латвійськими і міжнародними артистами. Марцис виступав у проектах в різноманітних музичних стилях – від класики до року. Також він вже багато років працює вчителем в «BJMK рок- школі».

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