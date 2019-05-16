В Тель-Авив от Латвии отправится дуэт Carousel с композицией «That Night». Песню написали участники дуэта – Сабине Жуга и Марцис Василевскис. Музыканты получили право участвовать в Евровидении после победы в конкурсе «Supernova 2019». Подробнее об участниках читайте в материале.

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Carousel – «That Night»

Carousel (Сабине Жуга и Марцис Василевскис)

Сабине Жуга поняла, что свяжет свою жизнь с музыкой, еще с детства. Примером для девушки были родители, которые в молодости тоже играли в группах, поэтому музыка в их доме звучала постоянно. Сабине училась в музыкальной школе, пела в хорах, которые участвовали в телешоу «Koru kari».

Уйти в «сольное плаванье» девушка решила в то время, когда училась на третьем курсе ВУЗа (специализация «Общественные отношения»). Сабине пела вместе с Родриго Фоминсом, именно он подтолкнул ее к самостоятельной карьере.

В 2015 году Сабине начала выступать с Марцисом Василевскисом. Сначала дуэт выступал только на корпоративах, в ресторанах. Толчком для того, чтобы начать создавать оригинальную музыку, послужил опыт, который накопился с годами. Для Сабине музыка – это и работа, и терапия.

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Марцис Василевскис, как и Сабине, был увлечен музыкой с самого детства. Музыкант уже более 10 лет работает профессиональным гитаристом и выступает вместе с латвийскими и международными артистами. Марцис выступал в проектах в разнообразных музыкальных стилях – от классики до рока. Также он уже много лет работает учителем в «BJMK рок-школе».

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