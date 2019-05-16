Евровидение-2019: от Румынии выступит Эстер Пиони с песней «On a Sunday»
По итогам румынского Нацотбора на Евровидение-2019 от страны поедет Эстер Пиони (Ester Peony). Певица и композитор исполнит песню «On a Sunday». Настоящее имя артистки – Александра Крецу. Подробнее об исполнительнице читайте в материале.
Евровидение 2019: смотреть онлайн-трансляцию второго полуфинала от 16 мая 2019
Ester Peony – «On a Sunday»
Эстер Пиони (Александра Крецу)
Эстер Пиони (настоящее имя Александра Крецу) родилась в Бухаресте (Румыния), позже вместе с семьей переехала в Монреаль. Страсть к музыке у девушки возникла еще в детстве. В то время, когда она жила в Монреале, начала посещать джазовый курс. Переехав в Румынию, на свою родину, она продолжила обучение. Эстер поступила в консерваторию по композиции и джазовой секции.
2014 год стал для артистки знаменательным, ее заметили на YouTube, где она публиковала свои каверы на популярные песни. Эстер предложили контракт с лейблом в Румынии. Тогда были выпущены синглы «Leyla», «Iubire».
Больше по теме: Евровидение-2019: от Латвии выступит дуэт Carousel с песней «That Night»
Звезда начала активно сотрудничать с различными музыкантами и уже через год попала на радио и телевидение с композицией «Sub aripa ta» .
2016 год стал для Эстер не менее продуктивным. Певица выпустила совместный трек с Phelipe – «1000 De Motive». А в прошлом году артистка выпустила свой дебютный мини-альбом – «Dig It».