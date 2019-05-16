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Євробачення-2019: від Азербайджану виступить Chingiz з піснею «Truth»

16.05.2019

Азербайджан на Євробаченні-2019 представить співак і гітарист Chingiz (Чингіз Мустафаєв). Пісня, з якою музикант підкорюватиме наймасштабніший пісенний конкурс в Європі, називається «Truth». Нагадуємо, що представника від країни було обрано Громадським телебаченням Азербайджану. Детальніше про учасника – в матеріалі.

Дивитись онлайн-трансляцію Євробачення 2019: другий півфінал від 16.05.2019

євробачення чингіз

Фото взято з джерела: instagram.com/chingizmustafayev

Chingiz – «Truth»

Чингіз Мустафаєв (Chingiz)

Народився 11 березня 1991 р. (28 років)

Чингіз Мустафаєв почав будувати свою музичну кар’єру ще у 2007 році. З найважливіших досягнень співака (за сумісництвом гітариста), варто відзначити перемогу в «Yeni Ulduz 7» («Нова зірка»). Музичне змагання проходило в Баку 2007 року.

Артист вже не вперше намагається потрапити на міжнародний пісенний конкурс Євробачення. У 2011 році Чингіз брав участь у відбіркових турах, але так і не зміг потрапити навіть у фінал. Через 2 роки співак представив Азербайджан, щоправда на іншому конкурсі – «Нова хвиля», де зайняв 10 місце.

Більше на тему: Євробачення-2019: перші фото головної сцени пісенного конкурсу

Чингіз співав колись у дуеті. Він працював з відомими азербайджанськими виконавцями – Самірою та Замігом.

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