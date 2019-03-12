Від Грузії на Євробаченні-2019 виступить Ото Немсадзе з піснею «Sul tsin iare». Ото Немсадзе отримав право поїхати до Тель-Авіва на міжнародний конкурс після перемоги в грузинському відборі. Відомо, що в шоу брали участь 10 артистів. Рішення з приводу того, хто представить країну, приймали виключно глядачі. Детальніше про виконавця – в матеріалі.

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Ото Немсадзе – «Sul tsin iare»

<b>Ото Немсадзе</b><span style="font-weight: 400;">Грузинський співак представить країну на Євробаченні-2019 з чуттєвою піснею «Sul tsin iare». Відомо, що Ото Немсадзе став переможцем у місцевому Нацвідборі. Формат конкурсу був схожим на шоу «Idol». За Ото Немсадзе проголосувало понад 234 тис. осіб.</span><span style="font-weight: 400;">Український глядач полюбив Ото Немсадзе після його участі в конкурсі «Голос країни» в 2013 році, де співак зайняв почесне 2 місце. Тоді він виконав композицію Ніни Сімон «Feeling Good».</span><span style="font-weight: 400;">Співак уже не вперше намагається потрапити на Євробачення. У 2017 році Ото брав участь у грузинському Нацвідборі у складі гурту «Limbo». Тоді колектив зайняв лише 11 місце.</span> </p> <p>

Ото Немсадзе

Грузинський співак представить країну на Євробаченні-2019 з чуттєвою піснею «Sul tsin iare». Відомо, що Ото Немсадзе став переможцем у місцевому Нацвідборі. Формат конкурсу був схожим на шоу «Idol». За Ото Немсадзе проголосувало понад 234 тис. осіб.

Український глядач полюбив Ото Немсадзе після його участі в конкурсі «Голос країни» в 2013 році, де співак зайняв почесне 2 місце. Тоді він виконав композицію Ніни Сімон «Feeling Good».

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Співак уже не вперше намагається потрапити на Євробачення. У 2017 році Ото брав участь у грузинському Нацвідборі у складі гурту «Limbo». Тоді колектив зайняв лише 11 місце.

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