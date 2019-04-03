Евровидение-2019: порядок выступлений стран-участниц
Дата первого полуфинала Евровидения-2019 стремительно приближается. Напоминаем, что старт песенного конкурса 14 мая. Именно этого числа в Тель-Авиве выступят 17 конкурсантов. Во втором полуфинале, 16 мая, свои номера покажут 18 исполнителей. Порядок выступлений участников – в материале.
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Организаторы Евровидения-2019 обнародовали порядок выступлений участников первого и второго полуфиналов. Напоминаем, что 14 и 16 мая выступят 35 участников песенного конкурса. Насчет гранд-финала, который состоится 18 мая, порядок выступлений будет известен сразу же после второго полуфинала.
Первый полуфинал (14 мая):
- Кипр: Тамта – «Replay»
- Черногория: D-moll – «Heaven»
- Финляндия: Darude feat. Sebastian Rejman – «Look Away»
- Польша: Tulia – «Pali się»
- Словения: Зала Краль и Гашпер Шантл – «Sebi»
- Чехия: Lake Malawi – «Friend of a Friend»
- Венгрия: Йоци Папаи – «Az én apám»
- Беларусь: Зена – «Like It»
- Сербия: Невена Божович – «Круна»
- Бельгия: Элиот Вассамиллет – «Wake Up»
- Грузия: Ото Немсадзе – «Sul tsin iare»
- Австралия: Кейт Миллер-Хейдке – «Zero Gravity»
- Исландия: Hatari – «Hatrið mun sigra»
- Эстония: Виктор Крон – «Storm»
- Португалия: Конан Осирис – «Telemóveis»
- Греция: Катерина Дуска – «Better Love»
- Сан-Марино: Серхат – «Say Na Na Na»
Второй полуфинал (16 мая):
- Армения: Srbuk – «Walking Out»
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Ирландия: Сара Мактернан – «22»
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Молдова: Анна Одобеску – «Stay»
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Швейцария: Лука Хэнни – «She Got Me»
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Латвия: Carousel – «That Night»
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Румыния: Эстер Пеони – «On a Sunday»
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Дания: Leonora – «Love Is Forever»
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Австрия: Pænda – «Limits»
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Хорватия: Роко – «The Dream»
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Мальта: Микела Паче – «Chameleon»
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Литва: Юриюс – «Run with the Lions»
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Россия: Сергей Лазарев – «Scream»
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Албания: Йонида Маличи – «Ktheju tokës»
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Норвегия: KEiiNO – «Spirit in the Sky»
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Нидерланды: Дункан Лоуренс – «Arcade»
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Северная Македония: Тамара Тодевска – «Proud»
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Азербайджан: Чингиз Мустафаев – «Truth»
К слову, все песни стран – участниц Евровидения-2019 вы можете прослушать на нашем сайте!