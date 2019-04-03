Дата первого полуфинала Евровидения-2019 стремительно приближается. Напоминаем, что старт песенного конкурса 14 мая. Именно этого числа в Тель-Авиве выступят 17 конкурсантов. Во втором полуфинале, 16 мая, свои номера покажут 18 исполнителей. Порядок выступлений участников – в материале.

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Организаторы Евровидения-2019 обнародовали порядок выступлений участников первого и второго полуфиналов. Напоминаем, что 14 и 16 мая выступят 35 участников песенного конкурса. Насчет гранд-финала, который состоится 18 мая, порядок выступлений будет известен сразу же после второго полуфинала.

Первый полуфинал (14 мая):

Второй полуфинал (16 мая):

К слову, все песни стран – участниц Евровидения-2019 вы можете прослушать на нашем сайте!

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