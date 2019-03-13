Португалию в этом году представит Конан Осирис. Певец будет принимать участие в Евровидении-2019 с песней «Telemóveis». Композиция уже успела войти в топ португальских трендов – YouТube и Spotify. Подробнее об исполнителе – в материале.

Конан Осирис – «Telemóveis»

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Конан Осирис

Родился 5 января 1989 г. (30 лет)

Конан Осирис, он же Тиаго Миранда (настоящее имя), получил признание после того, как представил свою конкурсную композицию на Евровидение-2019 «Telemóveis». С ней он с легкостью победил в «Festival da Canção» и сразу же возглавил топ португальских трендов – YouТube и Spotify.

Творческий псевдоним Тиаго связан с древнеегипетским богом Осирисом, а также с японским аниме-сериалом «Future Boy Conan». По образованию Тиаго Миранда дизайнер, он окончил политехнический институт по специальности «Графический дизайн». Именно в ВУЗе он познакомился со своим будущим личным дизайнером. Стоит отметить, что раньше артист работал в известной португальской сети секс-шопов «ContraNatura». Быть может, дизайнерский опыт, его личный дизайнер и работа в секс-шопе вдохновила артиста на создание интересного образа для Евровидения-2019. И это точно выделит выступление Конана Осириса из толпы исполнителей. Известно, что в YouTube просмотры его номера уже давно перевалили за миллион.

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