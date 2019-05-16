Азербайджан на Евровидении-2019 представит певец и гитарист Chingiz (Чингиз Мустафаев). Песня, с которой музыкант будет покорять самый масштабный песенный конкурс в Европе, называется «Truth». Напоминаем, что представитель от страны был избран Общественным телевидением Азербайджана. Подробнее об участнике – в материале.

Смотреть онлайн-трансляцию Евровидения 2019: второй полуфинал от 16.05.2019

Chingiz – «Truth»

Чингиз Мустафаев (Chingiz)

Родился 11 марта 1991 г. (28 лет)

Чингиз Мустафаев начал строить свою музыкальную карьеру с 2007 года. Из самых важных достижений певца (по совместительству гитариста) стоит отметить победу в «Yeni Ulduz 7» («Новая звезда»). Музыкальное соревнование проходило в Баку в 2007 году.

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Артист уже не впервые пытается попасть на международный песенный конкурс Евровидение. В 2011 году Чингиз участвовал в отборочных турах, но так и не смог попасть даже в финал. Через 2 года певец представил Азербайджан, правда на другом конкурсе – «Новая волна», где занял 10 место.

Чингиз пел когда-то в дуэте. Он работал с известными азербайджанскими исполнителями – Самирой и Замигом.

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