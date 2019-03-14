Евровидение-2019: от Молдовы выступит Анна Одобеску с песней «Stay»
От Молдовы на Евровидение-2019 отправится Анна Одобеску. Композиция, с которой звезда будет покорять конкурс, называется «Stay». Недавно певица презентовала видеоклип на нее. Подробнее об участнице Евровидения читайте в материале.
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Анна Одобеску – «Stay»
Анна Одобеску
Родилась 3 декабря 1991 г. (27 лет)
Анна Одобеску (настоящее имя Анна Вдовиченко) родилась в Дубоссарах, где и начала делать первые шаги в музыкальном мире. Певица окончила факультет эстрадного, джазового вокала в Приднестровском высшем музыкальном колледже им. Рубинштейна. К тому же она окончила Академию музыки, театра и изобразительных искусств, специальность «Эстрадный, джазовый вокал».
Анна покорила много международных и местных конкурсов, но настоящую известность получила только в 2016 году. Именно тогда девушка получила вторую премию юбилейного XXV фестиваля «Славянский базар» (Витебск).
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Звезда прокомментировала свою поездку в Тель-Авив так: «Мы едем с боевым настроением, надеемся пройти в финал. Я чувствую, что мы пройдем в финал». Напоминаем, что Анна Одобеску отправится на Евровидение-2019, поскольку стала номером 1 в местном Национальном отборе. Несмотря на трудности в виде потери голоса накануне выступления в финале, девушка смогла выиграть конкурс.
Недавно Анна выпустила клип на свою конкурсную композицию «Stay», режиссером которого стал Олег Бутнару, а роль возлюбленного певицы исполнил Константин Ипати.