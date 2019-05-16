Від Молдови на Євробачення-2019 поїде Анна Одобеску. Композиція, з якою зірка підкорюватиме конкурс, називається «Stay». Нещодавно співачка презентувала відеокліп на неї. Детальніше про учасницю Євробачення читайте в матеріалі.

Дивитись онлайн Євробачення 2019 – другий півфінал від 16.05.2019

Фото взято з джерела: instagram.com/odobesco_anna

Анна Одобеску – «Stay»

Анна Одобеску

Народилася 3 грудня 1991 р. (27 років)

Анна Одобеску (справжнє ім’я Анна Вдовиченко) народилася в Дубоссарах, де і почала робити перші кроки в музичному світі. Співачка закінчила факультет естрадного джазового вокалу в Придністровському вищому музичному коледжі ім. Рубінштейна. До того ж вона закінчила Академію музики, театру і образотворчих мистецтв, спеціальність – «Естрадний, джазовий вокал».

Анна підкорила багато міжнародних і місцевих конкурсів, але справжню популярність здобула тільки в 2016 році. Саме тоді дівчина отримала другу премію ювілейного XXV фестивалю «Слов’янський базар» (Вітебськ).

Зірка прокоментувала свою поїздку в Тель-Авів так: «Ми їдемо з бойовим настроєм, сподіваємося пройти у фінал. Я відчуваю, що ми пройдемо у фінал». Нагадуємо, що Анна Одобеску відправиться на Євробачення-2019, оскільки стала першою в місцевому Національному відборі. Незважаючи на труднощі у вигляді втрати голосу напередодні виступу у фіналі, дівчина все ж змогла перемогти в конкурсі.

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Нещодавно Анна випустила кліп на свою конкурсну композицію «Stay», режисером якого став Олег Бутнару, а роль коханого співачки виконав Костянтин Іпаті.

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