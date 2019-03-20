Србуи Саргсян (творческий псевдоним Srbuk) представит Армению на Евровидении-2019. Песня, с которой девушка собирается покорять конкурс, называется «Walking Out». Известно, что звезда выступит в первой половине второго полуфинала 16 мая. Подробнее об исполнительнице читайте в материале.

Srbuk – «Walking Out»

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Србуи Саргсян

Родилась 3 апреля 1994 г. (24 года)

Армянская исполнительница называет себя Srbuk. Србуи Саргсян с 4 лет мечтала стать певицей. Еще в детском саду талант девушки заметила преподаватель и посоветовала родителям как-то развивать ее музыкальные способности. Дебютное музыкальное выступление Србуи состоялось на детском конкурсе «Серебряный ключик», тогда звезда еще пела в хоре.

За плечами у молодой певицы семь лет музыкальной школы. Изначально Србуи осваивала вокал, а потом продолжила обучение в музыкальной школе им. Спендиарова по специальности «Канон».

Звезда принимала участие в армянском шоу «Х-фактор», где заняла 2 место. В 2012 году создала собственный музыкальный коллектив – «Allusion».

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В 2016 году армянская певица выпустила свой первый сингл – «Yete Karogh Es». В прошлом году приняла участие в «Голосе страны», заняв там 4 место.

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