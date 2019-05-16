Србуї Саргсян (творчий псевдонім Srbuk) представить Вірменію на Євробаченні-2019. Пісня, з якою дівчина збирається підкорювати конкурс, називається «Walking Out». Відомо, що зірка виступить у першій половині другого півфіналу 16 травня. Детальніше про виконавицю читайте в матеріалі.

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Srbuk – «Walking Out»

Србуї Саргсян

Народилася 3 квітня 1994 р. (24 роки)

Вірменська виконавиця називає себе Srbuk. Србуї Саргсян з 4 років мріяла стати співачкою. Ще в дитячому садку талант дівчини помітила викладачка та порадила батькам якось розвивати її музичні здібності. Дебютний музичний виступ Србуї відбувся на дитячому конкурсі «Срібний ключик», тоді зірка ще співала в хорі.

За плечима у молодої співачки сім років музичної школи. Спочатку Србуї освоювала вокал, а потім продовжила навчання в музичній школі ім. Спендіарова за спеціальністю «Канон».

Зірка брала участь у вірменському шоу «Х-фактор», де зайняла 2 місце. У 2012 році створила власний музичний колектив – «Allusion».

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У 2016 році вірменська співачка випустила свій перший сингл – «Yete Karogh Es». Минулого року взяла участь у «Голосі країни», зайнявши там 4 місце.

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