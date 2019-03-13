Эстония определилась с артистом, который представит страну на Евровидении-2019. В результате песенного конкурса «Eesti Laul» такой чести удостоился обаятельный швед Виктор Крон. В суперфинале певец сражался за победу с Уку Сувисте и Стефаном. Подробнее об участнике Евровидения – в материале.

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Виктор Крон – «Storm»

Виктор Крон

Родился 31 января 1992 г. (27 лет)

Виктор Крон начал играть на гитаре и писать песни еще в 15 лет. Через 3 года молодой артист переехал в Лос-Анджелес. Там он записывал композиции с известными артистами – Diane Warren, Desmond Child и Eric Brazilian. Известно, что Виктор выступал в международных музыкальных мини-центрах Лос-Анджелеса.

В 2015 году Виктор Крон выпустил свою дебютную песню «Burning Man». Также певец принимал участие в «Melodifestivalen» с композицией «Det rår vi inte för».

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В этом году обаятельный артист победил в «Eesti Laul», после чего получил почетное право представлять Эстонию на Евровидении.

Виктор Крон, шведский певец и гитарист, выступит в Тель-Авиве с песней «Storm». Именно эта композиция помогла артисту получить признание среди зрителей.

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