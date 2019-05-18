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Євробачення-2019: більше про представника від Естонії Віктора Крона

18.05.2019

Естонію на Євробаченні-2019 представляє співак Віктор Крон (Victor Crone). Нагадуємо, що сьогодні артист буде виборювати право на перше місце в міжнародному конкурсі. Детальніше про учасника Євробачення – в матеріалі. 

Дивитись онлайн-трансляцію Євробачення 2019: фінал від 18.05.2019

євробачення 2019 крон

Фото взято з джерела: instagram.com/victorcrone

Віктор Крон – «Storm»

Віктор Крон (Victor Crone)

Народився 31 січня 1992 р. (27 років)

Віктор Крон почав грати на гітарі і писати пісні ще у 15 років. Через 3 роки молодий артист переїхав до Лос-Анджелеса. Там він записував композиції з відомими артистами – Diane Warren, Desmond Child і Eric Brazilian. Відомо, що Віктор виступав у міжнародних музичних міні-центрах Лос-Анджелеса.

У 2015 році Віктор Крон випустив свою дебютну пісню «Burning Man». Також співак брав участь у «Melodifestivalen» з композицією «Det rår vi inte för».

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Цього року артист переміг у «Eesti Laul», після чого отримав почесне право представляти Естонію на Євробаченні.

Віктор Крон, шведський співак і гітарист, виступить в Тель-Авіві з піснею «Storm». Саме ця композиція допомогла артисту отримати визнання серед глядачів.

Виступ учасника в першому півфіналі:

Віктор Крон – «Storm»

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