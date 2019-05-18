Евровидение-2019: больше о представителе от Эстонии Викторе Кроне
Эстонию на Евровидении-2019 представляет певец Виктор Крон (Victor Crone). Напоминаем, что сегодня артист будет бороться за первое место на международном конкурсе. Подробнее об участнике Евровидения – в материале.
Смотреть онлайн-трансляцию Евровидения 2019: финал от 18.05.2019
Виктор Крон – «Storm»
Виктор Крон (Victor Crone)
Родился 31 января 1992 г. (27 лет)
Виктор Крон начал играть на гитаре и писать песни еще в 15 лет. Через 3 года молодой артист переехал в Лос-Анджелес. Там он записывал композиции с известными артистами – Diane Warren, Desmond Child и Eric Brazilian. Известно, что Виктор выступал в международных музыкальных мини-центрах Лос-Анджелеса.
В 2015 году Виктор Крон выпустил свою дебютную песню «Burning Man». Также певец принимал участие в «Melodifestivalen» с композицией «Det rår vi inte för».
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В этом году обаятельный артист победил в «Eesti Laul», после чего получил почетное право представлять Эстонию на Евровидении.
Виктор Крон, шведский певец и гитарист, выступит в Тель-Авиве с песней «Storm». Именно эта композиция помогла артисту получить признание среди зрителей.
Выступление участника в первом полуфинале: