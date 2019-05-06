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Террористы хотят сорвать Евровидение-2019

06.05.2019

Международный конкурс Евровидение под угрозой срыва. Известно, что агрессором выступает террористическая организация «Исламский джихад Палестины». Подробнее о скандале Евровидения-2019 – в материале.  

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євробачення 2019

Фото взято из источника: instagram.com/eurovision.ua

Евровидение-2019 опять настиг скандал. Палестинские террористы агрессивно настроены по поводу международного конкурса в Тель-Авиве. «Исламский джихад Палестины» выдвигает серьезные угрозы. Данная информация была опубликована в «The Times of Israel».

По словам агрессора, Израиль не сможет ослабить ограничения для Палестины в период Евровидения-2019. «Исламский джихад» сообщает, что не позволит провести ни один фестиваль, ведь это, по их мнению, несет прямую угрозу культуре Палестины.

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К слову, данное заявление прозвучало на фоне обострения ситуации вокруг сектора Газа.

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