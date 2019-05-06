Фото взято из источника: instagram.com/eurovision.ua
Евровидение-2019 опять настиг скандал. Палестинские террористы агрессивно настроены по поводу международного конкурса в Тель-Авиве. «Исламский джихад Палестины» выдвигает серьезные угрозы. Данная информация была опубликована в «The Times of Israel».
По словам агрессора, Израиль не сможет ослабить ограничения для Палестины в период Евровидения-2019. «Исламский джихад» сообщает, что не позволит провести ни один фестиваль, ведь это, по их мнению, несет прямую угрозу культуре Палестины.