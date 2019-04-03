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Евровидение-2019: музыканты из Швеции призвали бойкотировать песенный конкурс

03.04.2019

Шведские музыканты призвали бойкотировать Евровидение-2019. Израиль обвинили в апартеиде. Более 170 музыкантов и деятелей культуры призвали к бойкоту, написав открытое письмо с определенными обвинениями. Подробнее читайте в материале.

евровидение 2019

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Шведские музыканты выдвинули обвинения в сторону страны – хозяйки Евровидения-2019. Официально Стокгольм призвал к бойкоту международного песенного конкурса. Известно, что Израиль обвиняют в апартеиде.

Более 170 музыкантов и деятелей культуры Швеции написали письмо с призывом прекратить какие-либо культурные обмены с Израилем. Также в обращении указано, что страна использует песенный конкурс для того, чтобы скрыть свои преступления против палестинского народа.

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Несмотря на это, Швеция примет участие в Евровидении. Напоминаем, что от страны будет выступать Джон Лундвик с песней «Too Late for Love». 11 марта крупнейшие мировые букмекерские конторы напророчили исполнителю третье место.

John Lundvik – «Too Late for Love»


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