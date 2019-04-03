Шведські музиканти закликали бойкотувати Євробачення-2019. Ізраїль звинуватили в апартеїді. Понад 170 музикантів і діячів культури закликали до бойкоту, написавши відкритого листа з певними обвинуваченнями. Детальніше читайте в матеріалі.

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Шведські музиканти висунули звинувачення в бік країни – господарки Євробачення-2019. Офіційно Стокгольм закликав до бойкоту міжнародного пісенного конкурсу. Відомо, що Ізраїль звинувачують в апартеїді.

Понад 170 музикантів і діячів культури Швеції написали листа із закликом припинити будь-які культурні обміни з Ізраїлем. Також у зверненні зазначено, що країна використовує пісенний конкурс для того, щоб приховати свій злочин проти палестинського народу.

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Незважаючи на це, Швеція візьме участь в Євробаченні. Нагадуємо, що від країни виступатиме Джон Лундвік з піснею «Too Late for Love». 11 березня найбільші світові букмекерські контори напророкували виконавцю третє місце.

John Lundvik – «Too Late for Love»

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