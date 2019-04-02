Євробачення-2019: які країни виступатимуть у першому півфіналі
02.04.2019
Євробачення-2019 пройде в ізраїльському місті Тель-Авів 14, 16 і 18 травня. Ми підготували список країн – учасниць першого півфіналу, який відбудеться 14 травня 2019 року. Подробиці – в матеріалі.
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У першому півфіналі виступлять 17 учасників:
- Словенія: Зала Краль та Гашпер Шантль – «Sebi»
- Сербія: Невена Божович – «Круна»
- Фінляндія: Darude feat. Sebastian Rejman – «Look Away»
- Естонія: Віктор Крон – «Storm»
- Білорусь: Зена – «Like It»
- Португалія: Конан Осіріс – «Telemóveis»
- Чехія: Lake Malawi – «Friend of a Friend»
- Сан-Марино: Серхат – «Say Na Na Na»
- Чорногорія: D-moll – «Heaven»
- Ісландія: Hatari – «Hatrið mun sigra»
- Грузія: Ото Немсадзе – «Sul tsin iare»
- Австралія: Кейт Міллер-Хейдке – «Zero Gravity»
- Бельгія: Еліот Вассаміллет – «Wake Up»
- Кіпр: Тамта – «Replay»
- Польща: Тулія – «Pali się»
- Угорщина: Йоці Папаї – «Az én apám»
- Греція: Катерина Дуска – «Better Love»
Нагадуємо, що Україна не братиме участь у Євробаченні-2019. Проте, за словами представників НСТУ, трансляція конкурсу в країні не скасована.
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До слова, всі пісні країн – учасниць ви можете прослухати на нашому сайті.
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