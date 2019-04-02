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Євробачення-2019: які країни виступатимуть у першому півфіналі

02.04.2019

Євробачення-2019 пройде в ізраїльському місті Тель-Авів 14, 16 і 18 травня. Ми підготували список країн – учасниць першого півфіналу, який відбудеться 14 травня 2019 року. Подробиці – в матеріалі.

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євробачення 2019

У першому півфіналі виступлять 17 учасників:

Нагадуємо, що Україна не братиме участь у Євробаченні-2019. Проте, за словами представників НСТУ, трансляція конкурсу в країні не скасована.

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До слова, всі пісні країн – учасниць ви можете прослухати на нашому сайті.

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