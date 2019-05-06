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Євробачення-2019: новий прогноз від букмекерів на фаворитів

06.05.2019

Після того, як 4 травня відбулася перша репетиція конкурсантів Євробачення-2019, букмекери змінили котирування. Нагадуємо, що на сцені з’явилися представники від таких країн: Кіпр, Чорногорія, Чехія, Австрія, Угорщина, Фінляндія, Польща, Бельгія, Грузія, Словенія, Білорусь. Детальніше про новий прогноз букмекерів на фаворитів Євробачення читайте в матеріалі.

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євробачення 2019

Після першої репетиції на сцені Тель-Авіва букмекери змінили котирування. Хоча варто відзначити, п’ятірка фаворитів Євробачення-2019 залишилася такою ж. Дункан Лоуренс (Нідерланди) так само на першому місці, Сергій Лазарєв (Росія) на другому, Лука Хенні (Швейцарія) на третьому, Махмуд (Італія) на четвертому, а Джон Лундвік (Швеція) на п’ятому.

євробачення 2019

У рейтингу букмекерів помінялися місцями представники з Бельгії та Албанії. Албанія піднялась на 21 місце з 22-го. Румунія посунула Білорусь з 33 місця на 34 місце. Австрія зробила крок назад, з 35 місця на 36. На 35 місці розмістився представник від Литви.

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Нагадуємо, що Євробачення-2019 пройде в Тель-Авіві 14 травня (перший півфінал), 16 травня (другий півфінал) і 18 травня(фінал).

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