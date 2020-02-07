Дивіться онлайн-трансляцію першого півфіналу Національного відбору на Євробачення-2020 вже 08.02.2019 о 19:00 на нашому сайті. Прямий ефір ви можете подивитися на телеканалах СТБ і UА: Перший.

Згідно з жеребкуванням Нацвідбору на Євробачення-2020 у першому півфіналі виступлять 8 виконавців:

Учасники представлять свої пісні у двох півфіналах (8 і 15 лютого), по вісім виконавців у кожному. Хто представлятиме Україну на Євробаченні-2020, залежить від журі та глядачів.

А 22 лютого відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення-2020, під час якого буде визначено переможця. Тож слідкуйте на телеканалі СТБ за прямими ефірами, аби дізнатися першими, хто представлятиме Україну в Роттердамі.

Члени журі – Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов.

Телевізійна зйомка Національного відбору на Євробачення відбудеться у столичному Палаці культури КПІ за адресою: пр-т Перемоги, 37.

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Ведучий прямих ефірів Національного відбору – Сергій Притула.

Музичний продюсер Національного відбору – Руслан Квінта.

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Більше на тему: Як проголосувати за учасників відбору на Євробачення 2020

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