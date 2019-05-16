На Євробачення-2019 від Швеції поїхав музикант Джон Лундвік. Хлопець гідно представив свою країну у Тель-Авіві з піснею «Too Late for Love», що в перекладі означає «Занадто пізно для любові». Як пройшов виступ учасника від Швеції у другому півфіналі? Дізнайтеся в матеріалі.

Дивитися онлайн Євробачення 2019 – другий півфінал від 16.05.2019

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Джон Лундвік — шведський співак і автор пісень. Талановитий хлопець складає пісні для фільмів. Саме він вісім років тому написав шикарну композицію на весілля Вікторії, спадкової принцеси Швеції. І вже сьогодні Джона ми побачили на сцені музичного конкурсу!

Шведський співак виступив на Євробаченні-2019 з піснею «Too Late for Love» у другому півфіналі. Виявляється, Джон хотів потрапити на міжнародний конкурс ще минулого року, але тоді йому не вдалося перемогти у відбірковому турі.

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Сергій Притула розповів, що Швеція шостий рік підряд відправляє на Євробачення хлопців з динамічними треками. І їхня тактика реально працює. Наприклад, сьогодні Джона вважають одним із фаворитів музичного конкурсу.

На думку найбільших світових букмекерських контор, Джон Лундвік зі Швеції твердо тримається на другій позиції з 13%. І не дивно, адже його постановка вразила всіх глядачів.

Нагадаємо, Джон Лундвік також є співавтором пісні «Bigger Than Us», з якою буде представляти Великобританію Майкл Райс.

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