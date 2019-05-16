На Євробачення-2019 від Швеції відправиться Джон Лундвік. Співак переміг у Melodifestivalen – Нацвідбір у Швеції. Музикант виступить в Тель-Авіві з піснею «Too Late for Love», що у перекладі означає «Занадто пізно для кохання». Артист виступить на Євробаченні у другому півфіналі, який відбудеться 16 травня. Детальніше читайте в матеріалі.

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John Lundvik – «Too Late for Love»

Джон Лундвік (John Lundvik)

Народився 27 січня 1983 р. (36 років)

Джон Лундвік – шведський співак, автор пісень, в минулому спринтер. Він був частиною спортивної команди «IFK Växjö». Джон пише пісні для фільмів. Саме він вісім років тому написав пісню на весілля Вікторії, спадкової принцеси Швеції.

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Шведський співак виступить на Євробаченні-2019 з піснею «Too Late for Love» у другому півфіналі. Відомо, що Джон хотів потрапити на міжнародний конкурс ще минулого року, але тоді йому не вдалося перемогти у відбірковому турі. Він покинув конкурс з почесним третім місцем.

До слова, Джон Лундвік є співавтором пісні «Bigger Than Us», з якою буде представляти Велику Британію Майкл Райс.

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