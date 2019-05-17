Вот и прошел второй полуфинал Евровидения-2019. Наконец-то стали известны все 26 финалистов международного конкурса. Из них 6 конкурсантов были объявлены заранее , а остальные 20 артистов отобраны в результате проведения первого и второго полуфинала. Какие песни прозвучат 18 мая на сцене Тель-Авива? Подробнее в материале.

Смотреть онлайн-трансляцию Евровидения 2019: второй полуфинал от 16.05.2019

В финал первыми автоматически попали страны которые входят в «Большую пятерку» и участник, который представляет страну-хозяйку Евровидения-2019 – Израиль.

Большая пятерка (участники Евровидения-2019)

Франция: Bilal Hassani – «Roi»

Великобритания: Michael Rice – «Bigger Than Us»

Италия: Mahmood – «Soldi»

Германия: S!sters – «Sister»

Испания: Miki – «La Venda»

Участник от страны – хозяйки Евровидения-2019

Израиль: Kobi Marimi – «Home»

Участники Евровидения-2019, которые прошли в финал 14.05.2019:

Греция: Катерина Дуска – «Better Love»



Беларусь: Зена – «Like It»



Сербия: Невена Божович – «Круна»



Кипр: Тамта – «Replay»



Эстония: Виктор Крон – «Storm»



Чехия: Lake Malawi – «Friend of a Friend»



Австралия: Кейт Миллер-Хейдке – «Zero Gravity»



Исландия: Hatari – «Hatrið mun sigra»



Сан-Марино: Серхат – «Say Na Na Na»



Словения: Зала Краль и Гашпер Шантл – «Sebi»



Участники Евровидения-2019, которые прошли в финал 16.05.2019:

Швейцария: Лука Хэнни – «She Got Me»



Дания: Leonora – «Love Is Forever»



Швеция: Джон Лундвик – «Too Late for Love»



Мальта: Michela – «Chameleon»



Россия: Сергей Лазарев – «Scream»



Албания: Йонида Маличи – «Ktheju tokës»



Норвегия: KEiiNO – «Spirit in the Sky»



Нидерланды: Дункан Лоуренс – «Arcade»



Северная Македония: Тамара Тодевска – «Proud»



Азербайджан: Чингиз Мустафаев – «Truth»



Напоминаем, что 18 мая пройдет гранд-финал международного конкурса Евровидение-2019.

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