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Евровидение-2019: все песни участников финала международного конкурса

17.05.2019

Вот и прошел второй полуфинал Евровидения-2019. Наконец-то стали известны все 26 финалистов международного конкурса. Из них 6 конкурсантов были объявлены заранее , а остальные 20 артистов отобраны в результате проведения первого и второго полуфинала. Какие песни прозвучат 18 мая на сцене Тель-Авива? Подробнее в материале. 

Смотреть онлайн-трансляцию Евровидения 2019: второй полуфинал от 16.05.2019

евровидение 2019

Фото взято из источника: eurovoix.com

В финал первыми автоматически попали страны которые входят в «Большую пятерку» и участник, который представляет страну-хозяйку Евровидения-2019 – Израиль.

Большая пятерка (участники Евровидения-2019)

Франция: Bilal Hassani – «Roi»

Великобритания: Michael Rice – «Bigger Than Us»

Италия: Mahmood – «Soldi»

Германия: S!sters – «Sister»

Испания: Miki – «La Venda»

Участник от страны хозяйки Евровидения-2019

Израиль: Kobi Marimi – «Home»

Участники Евровидения-2019, которые прошли в финал 14.05.2019:

Греция: Катерина Дуска – «Better Love»

Беларусь: Зена – «Like It»

Сербия: Невена Божович – «Круна»

Кипр: Тамта – «Replay»

Эстония: Виктор Крон – «Storm»

Чехия: Lake Malawi – «Friend of a Friend»

Австралия: Кейт Миллер-Хейдке – «Zero Gravity»

Исландия: Hatari – «Hatrið mun sigra»

Сан-Марино: Серхат – «Say Na Na Na»

Словения: Зала Краль и Гашпер Шантл – «Sebi»

Участники Евровидения-2019, которые прошли в финал 16.05.2019:

Швейцария: Лука Хэнни – «She Got Me»

Дания: Leonora – «Love Is Forever»

Швеция: Джон Лундвик – «Too Late for Love»

Мальта: Michela  – «Chameleon»

Россия: Сергей Лазарев – «Scream»

Албания: Йонида Маличи – «Ktheju tokës»

Норвегия: KEiiNO – «Spirit in the Sky»

Нидерланды: Дункан Лоуренс – «Arcade»

Северная Македония: Тамара Тодевска – «Proud»

Азербайджан: Чингиз Мустафаев – «Truth»


Напоминаем, что 18 мая пройдет гранд-финал международного конкурса Евровидение-2019.

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