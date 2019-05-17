Евровидение-2019: все песни участников финала международного конкурса
Вот и прошел второй полуфинал Евровидения-2019. Наконец-то стали известны все 26 финалистов международного конкурса. Из них 6 конкурсантов были объявлены заранее , а остальные 20 артистов отобраны в результате проведения первого и второго полуфинала. Какие песни прозвучат 18 мая на сцене Тель-Авива? Подробнее в материале.
Смотреть онлайн-трансляцию Евровидения 2019: второй полуфинал от 16.05.2019
В финал первыми автоматически попали страны которые входят в «Большую пятерку» и участник, который представляет страну-хозяйку Евровидения-2019 – Израиль.
Большая пятерка (участники Евровидения-2019)
Франция: Bilal Hassani – «Roi»
Великобритания: Michael Rice – «Bigger Than Us»
Италия: Mahmood – «Soldi»
Германия: S!sters – «Sister»
Испания: Miki – «La Venda»
Участник от страны – хозяйки Евровидения-2019
Израиль: Kobi Marimi – «Home»
Участники Евровидения-2019, которые прошли в финал 14.05.2019:
Греция: Катерина Дуска – «Better Love»
Беларусь: Зена – «Like It»
Сербия: Невена Божович – «Круна»
Кипр: Тамта – «Replay»
Эстония: Виктор Крон – «Storm»
Чехия: Lake Malawi – «Friend of a Friend»
Австралия: Кейт Миллер-Хейдке – «Zero Gravity»
Исландия: Hatari – «Hatrið mun sigra»
Сан-Марино: Серхат – «Say Na Na Na»
Словения: Зала Краль и Гашпер Шантл – «Sebi»
Участники Евровидения-2019, которые прошли в финал 16.05.2019:
Швейцария: Лука Хэнни – «She Got Me»
Дания: Leonora – «Love Is Forever»
Швеция: Джон Лундвик – «Too Late for Love»
Мальта: Michela – «Chameleon»
Россия: Сергей Лазарев – «Scream»
Албания: Йонида Маличи – «Ktheju tokës»
Норвегия: KEiiNO – «Spirit in the Sky»
Нидерланды: Дункан Лоуренс – «Arcade»
Северная Македония: Тамара Тодевска – «Proud»
Азербайджан: Чингиз Мустафаев – «Truth»
Напоминаем, что 18 мая пройдет гранд-финал международного конкурса Евровидение-2019.