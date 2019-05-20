На Євробаченні-2019 перше місце посів Дункан Лоуренс. Учасник набрав 492 бали, тим самим давши Нідерландам право приймати конкурс 2020 року. Міжнародний пісенний конкурс потішив гарними номерами, було помітно, що між собою змагаються справжні професіонали. Оцінити виступи всіх учасників Євробачення можна саме зараз.

Більше на тему: Переможцем Євробачення 2019 став Дункан Лоуренс представник Нідерландів

Франція: Bilal Hassani – «Roi»



Велика Британія: Michael Rice – «Bigger Than Us»

Італія: Mahmood – «Soldi»



Німеччина: S!Sters – «Sister»



Іспанія: Miki – «La Venda»



Ізраїль: Kobi Marimi – «Home»



Греція: Катерина Дуска – «Better Love»



Біларусь: Зена – «Like It»



Сербія: Невена Божович – «Круна»



Кіпр: Тамта – «Replay»



Естонія: Віктор Крон – «Storm»



Чехія: Lake Malawi – «Friend of a Friend»



Австралія: Кейт Міллер-Хейдке – «Zero Gravity»



Ісландія: Hatari – «Hatrið mun sigra»



Сан-Марино: Серхат – «Say Na Na Na»



Словенія: Зала Краль та Гашпер Шантль – «Sebi»



Учасники Євробачення-2019, які пройшли у фінал 16.05.2019:

Швейцарія: Лука Хенні – «She Got Me»



Данія: Leonora – «Love Is Forever»



Швеція: Джон Лундвік – «Too Late for Love»



Мальта: Michela – «Chameleon»



Росія: Сергій Лазарєв – «Scream»



Албанія: Йоніда Малічі – «Ktheju tokës»



Норвегія: KEiiNO – «Spirit in the Sky»



Нідерланди: Дункан Лоуренс – «Arcade»



Північна Македонія: Тамара Тодевська – «Proud»



Азербайджан: Чингіз Мустафаєв – «Truth»



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