Переможцем Євробачення 2019 став Дункан Лоуренс представник Нідерландів
20.05.2019
Ось і підійшов до кінця наймасштабніший пісенний конкурс Євробачення-2019. Переможцем Євробачення-2019 став Дункан Лоуренс з Нідерландів. Про переможця міжнародного конкурсу і його участь в ньому – читайте в матеріалі.
Фото взято з джерела: eurovision.tv
Переможцем Євробачення-2019 став Дункан Лоуренс. Він єдиний артист, який не робив акценту на декораціях, а привертав увагу глядача виключно музикою. До речі, до цього від Нідерландів брали участь лише відомі артисти, а цього року поїхав співак, якого майже ніхто не знав.