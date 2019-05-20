Победителем Евровидения 2019 стал Дункан Лоуренс представитель Нидерландов
20.05.2019
Вот и подошел к концу самый масштабный песенный конкурс Евровидение. Победителем Евровидения-2019 стал Дункан Лоуренс из Нидерландов. О победителе международного конкурса и его участии в нем – читайте в материале.
Победителем Евровидения-2019 стал Дункан Лоуренс. Он единственный артист, который не делал акцента на декорациях, а брал зрителя исключительно музыкой. К слову, до этого от Нидерландов участвовали только именитые артисты, в этом поехал певец, которого почти никто не знал.
Напоминаем, что победной для Дункана Лоуренса стала песня «Arcade». Его выступление на финале было таким же чувствительным, как и во время второго полуфинала. Изюминки в его номер так же добавляла игра света.
Фото взято из источника: instagram.com/itsduncanlaurence