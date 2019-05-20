Вот и подошел к концу самый масштабный песенный конкурс Евровидение. Победителем Евровидения-2019 стал Дункан Лоуренс из Нидерландов. О победителе международного конкурса и его участии в нем – читайте в материале.

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Победителем Евровидения-2019 стал Дункан Лоуренс. Он единственный артист, который не делал акцента на декорациях, а брал зрителя исключительно музыкой. К слову, до этого от Нидерландов участвовали только именитые артисты, в этом поехал певец, которого почти никто не знал.

Напоминаем, что победной для Дункана Лоуренса стала песня «Arcade». Его выступление на финале было таким же чувствительным, как и во время второго полуфинала. Изюминки в его номер так же добавляла игра света.

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