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Победителем Евровидения 2019 стал Дункан Лоуренс представитель Нидерландов

20.05.2019

Вот и подошел к концу самый масштабный песенный конкурс Евровидение. Победителем Евровидения-2019 стал Дункан Лоуренс из Нидерландов. О победителе международного конкурса и его участии в нем – читайте в материале.

евровидение 2019

Фото взято из источника: eurovision.tv

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Победителем Евровидения-2019 стал Дункан Лоуренс. Он единственный артист, который не делал акцента на декорациях, а брал зрителя исключительно музыкой. К слову, до этого от Нидерландов участвовали только именитые артисты, в этом поехал певец, которого почти никто не знал.

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Напоминаем, что победной для Дункана Лоуренса стала песня «Arcade». Его выступление на финале было таким же чувствительным, как и во время второго полуфинала. Изюминки в его номер так же добавляла игра света.

Евровидение 2019 победитель

Фото взято из источника: instagram.com/itsduncanlaurence

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