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Евровидение-2019: как выступил участник от Азербайджана Chingiz

16.05.2019

Последним во втором полуфинале Евровидения выступил певец и гитарист Chingiz, он же Чингиз Мустафаев. Композиция представителя от Азербайджана называется «Truth». Как же выступил молодой исполнитель? Подробнее – в материале.

Чингиз евровидение 2019

Фото взято из источника: eurovision.tv

Азербайджан на Евровидении-2019 отправил певца Chingiz (Чингиза Мустафаева). Напоминаем, что представитель от страны был избран Общественным телевидением. Известно, что Chingiz уже не впервые пытается попасть на международный песенный конкурс Евровидение. В 2011 году певец участвовал в отборочных турах, но так и не смог пройти даже в финал.

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Участник от Азербайджана работал над номером с той же командой, которая сотрудничала с Джамалой, в том числе с Константином Томильченко. По мнению Сергея Притулы, именно конкурсанты от этой страны всегда вкладывают много сил в постановку, в работу над номером.  Высокий тембр исполнителя комментатор конкурса назвал трендовым.

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