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Євробачення-2019: як виступив учасник від Азербайджану Chingiz

16.05.2019

Останнім у другому півфіналі Євробачення виступив співак і гітарист Chingiz, він же Чингіз Мустафаєв. Композиція представника від Азербайджану називається «Truth». Як же виступив молодий виконавець? Детальніше – в матеріалі.

Чингиз евровидение 2019

Фото взято з джерела: eurovision.tv

Азербайджан на Євробачення-2019 відправив співака Chingiz (Чингіза Мустафаєва). Нагадуємо, що представника від країни було обрано Громадським телебаченням. Відомо, що Chingiz вже не вперше намагається потрапити на міжнародний пісенний конкурс Євробачення. У 2011 році співак брав участь у відбіркових турах, але так і не зміг пройти навіть у фінал.

Більше на тему: Євробачення-2019: учасники конкурсу

Учасник від Азербайджану працював над номером з тією ж командою, яка співпрацювала з Джамалою, в тому числі з Костянтином Томільченко. На думку Сергія Притули, саме конкурсанти від цієї країни завжди вкладають багато сил в постановку, в роботу над номером. Високий тембр виконавця коментатор конкурсу назвав трендовим.

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