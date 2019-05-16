Под номером 14 выступила очаровательная исполнительница Йонида Маличи (Jonida Maliqi). Напоминаем, что звезда представляет Албанию на Евровидении-2019. Как прошло выступление артистки? Подробнее читайте в материале.

Албанию на Евровидении-2019 представила Йонида Маличи (Jonida Maliqi). Песня, с которой певица отправилась покорять международный конкурс, называется «Ktheju tokës». По словам артистки, композиция посвящена эмигрантам, покинувшим родину для того, чтобы отыскать счастье в чужих краях.

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Йонида Маличи выступая на сцене Евровидения-2019 призывала песней «Ktheju tokës» вернуться эмигрантов Албании на родину. Певица очень известна в своих краях, возможно, ее миссия будет выполнена после успешного участия в самом популярном песенном конкурсе в Европе. Комментатор Евровидения-2019 Сергей Притула отметил, что песня является очень проникновенной, но его немного отвлекали элементы постановки.

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