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Евровидение-2019: как выступила участница от Албании Йонида Маличи

16.05.2019

Под номером 14 выступила очаровательная исполнительница Йонида Маличи  (Jonida Maliqi). Напоминаем, что звезда представляет Албанию на Евровидении-2019. Как прошло выступление артистки? Подробнее читайте в материале.

албания евровидение 2019

Фото взято из источника: eurovision.tv

Албанию на Евровидении-2019 представила Йонида Маличи  (Jonida Maliqi). Песня, с которой певица отправилась покорять международный конкурс, называется «Ktheju tokës». По словам артистки, композиция посвящена эмигрантам, покинувшим родину для того, чтобы отыскать счастье в чужих краях.

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Йонида Маличи выступая на сцене Евровидения-2019 призывала песней «Ktheju tokës» вернуться эмигрантов Албании на родину. Певица очень известна в своих краях, возможно, ее миссия будет выполнена после успешного участия в самом популярном песенном конкурсе в Европе. Комментатор Евровидения-2019 Сергей Притула отметил, что песня является очень проникновенной, но его немного отвлекали элементы постановки.

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