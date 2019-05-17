Євробачення-2019: всі пісні учасників фіналу міжнародного конкурсу
Ось і пройшов другий півфінал Євробачення-2019. Нарешті стали відомі всі 26 фіналістів міжнародного конкурсу. З них 6 конкурсантів були оголошені заздалегідь, а решта 20 артистів відібрані у результаті проведення першого і другого півфіналів. Які пісні пролунають 18 травня на сцені Тель-Авіва? Детальніше в матеріалі.
Дивитись онлайн-трансляцію Євробачення 2019: другий півфінал від 16.05.2019
У фінал першими автоматично потрапили країни які входять до «Великої п’ятірки» і учасник, який представляє країну-господарку Євробачення-2019 – Ізраїль.
Велика п’ятірка (учасники Євробачення-2019)
Франція: Bilal Hassani – «Roi»
Велика Британія: Michael Rice – «Bigger Than Us»
Італія: Mahmood – «Soldi»
Німеччина: S!Sters – «Sister»
Іспанія: Miki – «La Venda»
Учасник від країни – господарки Євробачення-2019
Ізраїль: Kobi Marimi – «Home»
Учасники Євробачення-2019, які пройшли у фінал 14.05.2019:
Греція: Катерина Дуска – «Better Love»
Біларусь: Зена – «Like It»
Сербія: Невена Божович – «Круна»
Кіпр: Тамта – «Replay»
Естонія: Виктор Крон – «Storm»
Чехія: Lake Malawi – «Friend of a Friend»
Австралія: Кейт Миллер-Хейдке – «Zero Gravity»
Ісландія: Hatari – «Hatrið mun sigra»
Сан-Марино: Серхат – «Say Na Na Na»
Словенія: Зала Краль та Гашпер Шантль – «Sebi»
Учасники Євробачення-2019, які пройшли у фінал 16.05.2019:
Швейцарія: Лука Хенні – «She Got Me»
Данія: Leonora – «Love Is Forever»
Швеція: Джон Лундвік – «Too Late for Love»
Мальта: Michela – «Chameleon»
Росія: Сергій Лазарєв – «Scream»
Албанія: Йоніда Малічі – «Ktheju tokës»
Норвегія: KEiiNO – «Spirit in the Sky»
Нідерланди: Дункан Лоуренс – «Arcade»
Північна Македонія: Тамара Тодевська – «Proud»
Азербайджан: Чингіз Мустафаєв – «Truth»
Нагадуємо, що 18 травня відбудеться гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2019.