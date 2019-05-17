Ось і пройшов другий півфінал Євробачення-2019. Нарешті стали відомі всі 26 фіналістів міжнародного конкурсу. З них 6 конкурсантів були оголошені заздалегідь, а решта 20 артистів відібрані у результаті проведення першого і другого півфіналів. Які пісні пролунають 18 травня на сцені Тель-Авіва? Детальніше в матеріалі.

Дивитись онлайн-трансляцію Євробачення 2019: другий півфінал від 16.05.2019

У фінал першими автоматично потрапили країни які входять до «Великої п’ятірки» і учасник, який представляє країну-господарку Євробачення-2019 – Ізраїль.

Велика п’ятірка (учасники Євробачення-2019)

Франція: Bilal Hassani – «Roi»



Велика Британія: Michael Rice – «Bigger Than Us»

Італія: Mahmood – «Soldi»



Німеччина: S!Sters – «Sister»



Іспанія: Miki – «La Venda»



Учасник від країни – господарки Євробачення-2019

Ізраїль: Kobi Marimi – «Home»



Учасники Євробачення-2019, які пройшли у фінал 14.05.2019:

Греція: Катерина Дуска – «Better Love»



Біларусь: Зена – «Like It»



Сербія: Невена Божович – «Круна»



Кіпр: Тамта – «Replay»



Естонія: Виктор Крон – «Storm»



Чехія: Lake Malawi – «Friend of a Friend»



Австралія: Кейт Миллер-Хейдке – «Zero Gravity»



Ісландія: Hatari – «Hatrið mun sigra»



Сан-Марино: Серхат – «Say Na Na Na»



Словенія: Зала Краль та Гашпер Шантль – «Sebi»



Учасники Євробачення-2019, які пройшли у фінал 16.05.2019:

Швейцарія: Лука Хенні – «She Got Me»



Данія: Leonora – «Love Is Forever»



Швеція: Джон Лундвік – «Too Late for Love»



Мальта: Michela – «Chameleon»



Росія: Сергій Лазарєв – «Scream»



Албанія: Йоніда Малічі – «Ktheju tokës»



Норвегія: KEiiNO – «Spirit in the Sky»



Нідерланди: Дункан Лоуренс – «Arcade»



Північна Македонія: Тамара Тодевська – «Proud»



Азербайджан: Чингіз Мустафаєв – «Truth»



Нагадуємо, що 18 травня відбудеться гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2019.

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