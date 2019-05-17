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Євробачення-2019: всі пісні учасників фіналу міжнародного конкурсу

17.05.2019

Ось і пройшов другий півфінал Євробачення-2019. Нарешті стали відомі всі 26 фіналістів міжнародного конкурсу. З них 6 конкурсантів були оголошені заздалегідь, а решта 20 артистів відібрані у результаті проведення першого і другого півфіналів. Які пісні пролунають 18 травня на сцені Тель-Авіва? Детальніше в матеріалі.

Дивитись онлайн-трансляцію Євробачення 2019: другий півфінал від 16.05.2019

євробачення 2019

Фото взято з джерела: eurovoix.com

У фінал першими автоматично потрапили країни які входять до «Великої п’ятірки» і учасник, який представляє країну-господарку Євробачення-2019  Ізраїль.

Велика п’ятірка (учасники Євробачення-2019)

Франція: Bilal Hassani – «Roi»

Велика Британія: Michael Rice – «Bigger Than Us»

Італія: Mahmood – «Soldi»

Німеччина: S!Sters – «Sister»

Іспанія: Miki – «La Venda»

Учасник від країни господарки Євробачення-2019

Ізраїль: Kobi Marimi – «Home»

Учасники Євробачення-2019, які пройшли у фінал 14.05.2019:

ГреціяКатерина Дуска – «Better Love»

Біларусь: Зена – «Like It»

СербіяНевена Божович – «Круна»

Кіпр: Тамта – «Replay»

Естонія: Виктор Крон – «Storm»

ЧехіяLake Malawi – «Friend of a Friend»

АвстраліяКейт Миллер-Хейдке – «Zero Gravity»

Ісландія: Hatari – «Hatrið mun sigra»

Сан-Марино: Серхат – «Say Na Na Na»

СловеніяЗала Краль та Гашпер Шантль – «Sebi»

Учасники Євробачення-2019, які пройшли у фінал 16.05.2019:

Швейцарія: Лука Хенні – «She Got Me»

Данія: Leonora – «Love Is Forever»

Швеція: Джон Лундвік – «Too Late for Love»

Мальта: Michela – «Chameleon»

Росія: Сергій Лазарєв – «Scream»

Албанія: Йоніда Малічі – «Ktheju tokës»

Норвегія: KEiiNO – «Spirit in the Sky»

Нідерланди: Дункан Лоуренс – «Arcade»

Північна Македонія: Тамара Тодевська – «Proud»

Азербайджан: Чингіз Мустафаєв – «Truth»


Нагадуємо, що 18 травня відбудеться гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2019.

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