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Євробачення-2019: як виступила учасниця від Албанії Йоніда Малічі

16.05.2019

Під номером 14 виступила чарівна виконавиця Йоніда Малічі (Jonida Maliqi). Нагадуємо, що зірка представляє Албанію на Євробаченні-2019. Як пройшов виступ артистки? Детальніше читайте в матеріалі.

албанія євробачення 2019

Фото взято з джерела: eurovision.tv

Албанію на Євробаченні-2019 представила Йоніда Малічі (Jonida Maliqi). Пісня, з якою співачка відправилася підкорювати міжнародний конкурс, називається «Ktheju tokës». За словами артистки, композиція присвячена емігрантам, які покинули батьківщину для того, щоб відшукати щастя в чужих краях.

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Своєю піснею Йоніда Малічі закликає емігрантів Албанії повернутися на батьківщину. Коментатор Євробачення-2019 Сергій Притула зазначив, що пісня є дуже проникливою, але його трохи відволікали елементи постановки.

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