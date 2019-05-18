Евровидение-2019: как выступила участница от Албании Йонида Маличи
18.05.2019
Под номером 14 выступила очаровательная исполнительница Йонида Маличи (Jonida Maliqi). Напоминаем, что звезда представляет Албанию на Евровидении-2019. Как прошло выступление артистки? Подробнее читайте в материале.
Албанию на Евровидении-2019 представила Йонида Маличи (Jonida Maliqi). Песня, с которой певица отправилась покорять международный конкурс, называется «Ktheju tokës». По словам артистки, композиция посвящена эмигрантам, покинувшим родину для того, чтобы отыскать счастье в чужих краях.
Своей песней Йонида Маличи призывает эмигрантов вернуться на родину. Комментатор Евровидения-2019 Сергей Притула отметил, что песня является очень проникновенной, но его немного отвлекали элементы постановки.