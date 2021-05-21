Євробачення-2021. Онлайн-трансляція фіналу від 22.05.2021
22 травня відбудеться фінал конкурсу Євробачення-2021, у якому виступлять 26 учасників. Дивіться онлайн-трансляцію фіналу міжнародного конкурсу Євробачення-2021 о 22:00 22 травня на нашому сайті!
У фіналі Євробачення-2021 виступлять представники 26 країн, у тому числі й український гурт Go_A з піснею «Шум».
Кіпр: Elena Tsagrinou – El Diablo
Албанія: Anxhela Peristeri – «Karma»
Ізраїль: Eden Alene – «Set Me Free»
Бельгія: Hooverphonic – «The Wrong Place»
Росія: Manizha – «Russian Woman»
Мальта: Destiny – «Je Me Casse»
Португалія: The Black Mamba – «Love Is On My Side»
Сербія: Hurricane – «Loco Loco»
Велика Британія: James Newman – «Embers»
Греція: Stefania – «Last Dance»
Швейцарія: Gjon’s – «Tears Tout l’Univers»
Ісландія: Daði og Gagnamagnið – «10 Years»
Іспанія: Blas Cantó – «Voy A Quedarme»
Молдова: Natalia Gordienko – «Sugar»
Німеччина: Jendrik – «I Don’t Feel Hate»
Фінляндія: Blind Channel – «Dark Side»
Болгарія: Victoria – «Growing Up Is Getting Old»
Литва: The Roop – «Discoteque»
Україна: Go_A – «SHUM»
Франція: Barbara Pravi – «Voilà»
Азербайджан: Efendi – «Mata Hari»
Норвегія: TIX – «Fallen Angel»
Нідерланди: Jeangu Macrooy – «Birth Of A New Age»
Італія: Måneskin – «Zitti E Buoni»
Швеція: Tusse – «Voices»
Сан-Марино: Senhit – «Adrenalina»
Як голосувати за учасників Євробачення-2021:
- Необхідно відправити SMS з номером учасника на спеціальний номер 7576.
- Глядач може віддати свій голос до 20 разів одному або кільком виконавцям.
- Не можна голосувати за учасника країни, у якій ви проживаєте, бо гроші з вашого рахунку спишуть, проте голос не зарахують.
- Вікно для голосування у фіналі буде відкрите протягом 15 хвилин після виступу останнього виконавця, про що буде повідомлено ведучими.
- Послуга тільки для повнолітніх абонентів усіх національних операторів GSM. Вартість відправки SMS на номер 7576 становить 5,31 грн з урахуванням ПДВ і ПФ.
Будь ласка, зверніть увагу, що, відповідно до правил, ваш голос не буде зарахований, якщо ви:
― відправляєте з одного номера телефону більше 20 голосів;
― голосуєте до або після встановленого проміжку часу для голосування.
Нагадаємо, що автоматично до фіналу проходять країни-учасниці так званої Великої п’ятірки:
Франція: Barbara Pravi – «Voilà»
Велика Британія: James Newman – «Embers»
Італія: Måneskin – «Zitti E Buoni»
Іспанія: Blas Cantó – «Voy A Quedarme»
Німеччина: Jendrik – «I Don’t Feel Hate»
Ці країни завжди проходять у фінал автоматично, бо саме вони на початку 1950-х створили Європейську спілку радіомовлення і телебачення й відповідно Євробачення, а також є головними спонсорами конкурсу.
Щорічно у фінал Євробачення потрапляє і країна-господиня конкурсу. Цьогоріч це Нідерланди: Jeangu Macrooy – «Birth Of A New Age».
Трансляція грандіозного пісенного конкурсу Євробачення-2021 традиційно відбудеться в ефірі телеканалів СТБ і UA: Перший 22 травня о 22:00. Коментатором буде Сергій Притула.
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