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Євробачення-2021. Онлайн-трансляція фіналу від 22.05.2021

21.05.2021

22 травня відбудеться фінал конкурсу Євробачення-2021, у якому виступлять 26 учасників. Дивіться онлайн-трансляцію фіналу міжнародного конкурсу Євробачення-2021 о 22:00 22 травня на нашому сайті!

кто прошел в финал евровидения 2021

У фіналі Євробачення-2021 виступлять представники 26 країн, у тому числі й український гурт Go_A з піснею «Шум».

Кіпр: Elena Tsagrinou – El Diablo

Албанія: Anxhela Peristeri – «Karma»

Ізраїль: Eden Alene – «Set Me Free»

Бельгія: Hooverphonic – «The Wrong Place»

Росія: Manizha – «Russian Woman»

Мальта: Destiny – «Je Me Casse»

Португалія: The Black Mamba – «Love Is On My Side»

Сербія: Hurricane – «Loco Loco»

Велика Британія: James Newman – «Embers»

Греція: Stefania – «Last Dance»

Швейцарія: Gjon’s – «Tears Tout l’Univers»

Ісландія: Daði og Gagnamagnið – «10 Years»

Іспанія: Blas Cantó – «Voy A Quedarme»

Молдова: Natalia Gordienko – «Sugar»

Німеччина: Jendrik – «I Don’t Feel Hate»

Фінляндія: Blind Channel – «Dark Side»

Болгарія: Victoria – «Growing Up Is Getting Old»

Литва: The Roop – «Discoteque»

Україна: Go_A – «SHUM»

Франція: Barbara Pravi – «Voilà»

Азербайджан: Efendi – «Mata Hari»

Норвегія: TIX – «Fallen Angel»

Нідерланди: Jeangu Macrooy – «Birth Of A New Age»

Італія: Måneskin – «Zitti E Buoni»

Швеція: Tusse – «Voices»

Сан-Марино: Senhit – «Adrenalina»

Як голосувати за учасників Євробачення-2021:

  • Необхідно відправити SMS з номером учасника на спеціальний номер 7576.
  • Глядач може віддати свій голос до 20 разів одному або кільком виконавцям.
  • Не можна голосувати за учасника країни, у якій ви проживаєте, бо гроші з вашого рахунку спишуть, проте голос не зарахують.
  • Вікно для голосування у фіналі буде відкрите протягом 15 хвилин після виступу останнього виконавця, про що буде повідомлено ведучими.
  • Послуга тільки для повнолітніх абонентів усіх національних операторів GSM. Вартість відправки SMS на номер 7576 становить 5,31 грн з урахуванням ПДВ і ПФ.

Будь ласка, зверніть увагу, що, відповідно до правил, ваш голос не буде зарахований, якщо ви:

― відправляєте з одного номера телефону більше 20 голосів;

― голосуєте до або після встановленого проміжку часу для голосування.

Нагадаємо, що автоматично до фіналу проходять країни-учасниці так званої Великої п’ятірки:

Франція: Barbara Pravi – «Voilà»

Велика Британія: James Newman – «Embers»

Італія: Måneskin – «Zitti E Buoni»

Іспанія: Blas Cantó – «Voy A Quedarme»

Німеччина: Jendrik – «I Don’t Feel Hate»

Ці країни завжди проходять у фінал автоматично, бо саме вони на початку 1950-х створили Європейську спілку радіомовлення і телебачення й відповідно Євробачення, а також є головними спонсорами конкурсу.

Щорічно у фінал Євробачення потрапляє і країна-господиня конкурсу. Цьогоріч це Нідерланди: Jeangu Macrooy«Birth Of A New Age».

Трансляція грандіозного пісенного конкурсу Євробачення-2021 традиційно відбудеться в ефірі телеканалів СТБ і UA: Перший 22 травня о 22:00. Коментатором буде Сергій Притула.

Більше на тему: Учасники фіналу міжнародного конкурсу Євробачення-2021

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