Фестиваль Atlas Weekend — 2019 стартует сегодня, 9 июля. Традиционно первый день мероприятия будет бесплатным. Кто же откроет Atlas Weekend? Смотрите подробное расписание на 9 июля.

В первый день Atlas Weekend — 2019 на территории ВДНГ соберутся лучшие исполнители украинского шоу-бизнеса. В списке артистов — ONUKA, О.Torvald, KYIVSTONER, Оля Цибульськая, Злата Огневич, АГОНЬ, Artem Pivovarov, ALEKSEEV, PAVLO ZIBROV, DZIDZIO.

На главной сцене выступит легенда украинской эстрады и всего постсоветского пространства София Ротару.

Также зрители увидят звезд Национального отбора на Евровидение-2019: Ivan NAVI, LAUD, LETAY, KHAYAT, YUKO.

Украсит вечер своим выступлением популярная красотка, артистка, чье имя прославляет Украину на мировых красных дорожках и премиях, а также судья 10 сезона вокального шоу «Х-фактор» NK|Настя Каменских.

А в завершение музыкального вечера для зрителей споют и станцуют зажигательные MOZGI.

Atlas Weekend — 2019: программа на 9 июля

Main Stage

15:02 — 15:12 Sonya Kay

15:14 — 15:28 Ivan NAVI

15:28 — 15:40 Мята

15:42 — 15:52 TamerlanAlena

15:54 — 16:04 Rumbero’s

16:06 — 16:16 DSIDE BAND

16:18 — 16:34 Оля Цибульская

16:36 — 16:50 Дорош

16:52 — 17:08 LAUD

17:10 — 17:20 KYIVSTONER

17:22 — 17:34 DILEMMA

17:36 — 18:06 Злата Огневич

18:08 — 18:18 АГОНЬ

18:20 — 18:32 Artem Pivovarov

18:34 — 18:46 Виталий Козловский

18:48 — 18:58 Бамбинтон

19:00 — 19:26 Alyosha

19:28 — 19:40 NIKITA LOMAKIN

19:42 — 20:20 ALEKSEEV

20:22 — 20:52 NK

20:54 — 21:24 БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

21:26 — 21:46 PAVLO ZIBROV

21:48 — 22:18 DZIDZIO

22:20 — 23:00 Софія Ротару

23:00 — 23:30 MOZGI

West Stage

15:30 — 16:00 NRavitsa Planet

16:30 — 17:15 LETAY

17:45 — 18:30 Epolets

19:00 — 20:00 СКАЙ

21:00 — 22:30 ONUKA

East Stage

15:30 — 16:00 VS

16:30 — 17:15 Nereis

17:45 — 18:30 TRANK

19:00 — 20:00 KARNA

21:00 — 22:30 О.Torvald

North Stage

15:15 — 15:45 YEYO

16:15 — 16:45 KHAYAT

17:15 — 18:00 Lolita Kox

18:30 — 19:15 [O]

20:00 — 21:00 Warhola

22:00 — 23:30 YUKO

Garden Stage

16:00 — 18:00 MRDR

16:00 — 18:00 GORUN

18:00 — 19:00 Klim Beats

19:00 — 20:00 Olivia Sugar

20:00 — 22:00 Masta

20:00 — 22:00 Artem Volyk

22:00 — 00:00 Тот самый Тимур

Kurenivka Stage

18:00 — 19:30 Dara

19:30 — 20:30 Канва

20:30 — 22:00 Dj Kodzu

22:00 — 00:00 YU.R

Burn Stage

14:00 — 16:00 BURN Breakdance Battle: регистрация

17:00 — 19:00 BURN Breakdance Battle: отбор в топ-16

19:00 — 21:00 BURN Breakdance Battle: финалы

Напоминаем, Atlas Weekend пройдет с 9 по 14 июля на ВДНГ в Киеве. Среди уже объявленных участников фестиваля — The Chainsmokers, Black Eyed Peas, Liam Gallagher, A$AP Rocky, Michael Kiwanuka, «Сплин», Netta, Tom Odell, Little Big, The Hardkiss и многие другие. Спешите купить последние билеты на Atlas Weekend — 2019!

