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Как легко и недорого приготовить стейк: советы от Алика Мкртчяна

28.04.2023

Стейк — это безумно вкусное, но довольно сложное в приготовлении блюдо. Разновидностей мясного деликатеса существует очень много. Как легко и недорого приготовить стейк? И как правильно выбрать мясо? На эти вопросы нам ответил финалист проекта «МастерШеф. Профессионалы» Алик Мкртчян.  

Как легко и не дорого приготовить стейк: советы от бога мяса Алика Мкртчяна

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Чтобы удивлять посетителей, шеф-повара ищут новые интересные решения приготовления и подачи блюд. Поэтому сейчас особой популярностью пользуются альтернативные стейки.

Альтернативные стейки вырезаются из совершенно разных частей животного:

  • лопатка (топ-блейд)
  • пашина (стейк фланк и скерт)
  • кострец (пиканья, рамп)
  • поясничная часть (стейк сирлоин)

Как легко и не дорого приготовить стейк: советы от бога мяса Алика Мкртчяна

Особенность таких стейков заключается в их изъянах, например:

  • неправильной форме, которая делает нарезку одинаковых кусков трудной или невозможной
  • сухожилии, которое проходит через весь отруб
  • волокнах мяса, расположенных вдоль стейка, а не поперек

О том, как выбрать идеальный стейк, рассказал финалист проекта «МастерШеф. Профессионалы» Алик Мкртчян.

Как легко и не дорого приготовить стейк: советы от бога мяса Алика Мкртчяна

При выборе мяса важно понимать: если премиальные части будут вполне съедобным и в недорогом мясе, то альтернативные стейки вкусны и не требуют длительного предварительного маринования, только если их готовить из хорошего, выдержанного мяса откормленного зерном быка мясной породы.

Стейками можно считать мясо, которое вызрело, или определенную часть туши, которая зачищена, отрезана под правильным углом. В goodvine большой ассортимент выбора стейков для приготовления, и они так и называются «стейк-минутка», «стейк-брекфест» и много других.  Это поможет натолкнуть покупателя на то, что это мясо жарится, как стейк.

Необязательно стейк должен быть дорогим. Любой украинец, если он правильно подберет кусок туши, может пожарить ее, как стейк, и это будет очень вкусно.

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