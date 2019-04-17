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Atlas Weekend: когда начинается фестиваль в 2019 году

17.04.2019

Atlas Weekend – один из самых популярных музыкальных концертов Украины. Фестиваль проходит ежегодно в июле на ВДНГ. Когда брать билеты на яркое мероприятие и когда начинается фестиваль Atlas Weekend – читайте в нашем материале.

Atlas Weekend 2019

Atlas Weekend – прекрасная возможность побывать сразу на нескольких полноценных концертах. Уже этим летом нас ждет яркий музыкальный фестиваль – известные исполнители со всего мира приезжают в Украину специально, чтобы порадовать классной музыкой и подарить незабываемые ощущения.

Atlas Weekend пройдет на столичном ВДНГ с 9 по 14 июля. Традиционно вход на первый день фестиваля  будет свободный. Первым хедлайнером музыкальной площадки стал американский дуэт The Chainsmoker, а вторым американская группа Black Eyed Peas.

На какие числа покупать билеты? Смотрите подробный график работы Atlas Weekend  – 2019 и выбирайте:

  • вторник, 9 июля 2019 года, 12:00 – 00:00 (вход свободный)
  • среда, 10 июля 2019 года, 12:00 – 06:00
  • четверг, 11 июля 2019 года, 12:00 – 06:00
  • пятница, 12 июля 2019 года, 12:00 – 06:00
  • суббота, 13 июля 2019 года, 12:00 – 06:00
  • воскресенье, 14 июля 2019 года, 12:00 – 06:00

Не пропустите Atlas Weekend в 2019 году.  Впереди вас ждут выступления многих групп и музыкантов разных жанров и стилей!

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