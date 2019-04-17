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Atlas Weekend: коли починається фестиваль в 2019 році

17.04.2019

Atlas Weekend – один із найпопулярніших музичних концертів України. Фестиваль проходить щороку в липні на ВДНГ. Коли брати квитки на яскравий захід та коли починається фестиваль Atlas Weekend – читайте в нашому матеріалі.

Atlas Weekend 2019

Atlas Weekend – прекрасна можливість побувати одразу на кількох повноцінних концертах.  Вже цього літа нас чекає яскравий музичний фестиваль – відомі виконавці з усього світу приїжджають в Україну спеціально, щоб порадувати класною музикою та подарувати незабутні відчуття.

Atlas Weekend пройде у Києві на столичному ВДНГ з 9 по 14 липня.  Традиційно вхід на перший день фестивалю буде вільний. Першим хедлайнером музичного майданчика став американський дует The Chainsmoker, а другим – американський гурт Black Eyed Peas.

На які числа купувати квитки? Дивіться докладний графік роботи Atlas Weekend – 2019 та вибирайте:
вівторок, 9 липня 2019 року, 12:00 – 00:00 (вхід вільний)

  • середа, 10 липня 2019 року, 12:00 – 6:00
  • четвер, 11 липня 2019 року, 12:00 – 6:00
  • п’ятниця, 12 липня 2019 року, 12:00 – 6:00
  • субота, 13 липня 2019 року,12:00 – 6:00
  • неділя, 14 липня 2019 року, 12:00 – 6:00

Не пропустіть Atlas Weekend в 2019 році.  Попереду вас чекають виступи багатьох гуртів та музикантів різних жанрів і стилів!

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