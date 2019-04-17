Atlas Weekend – один із найпопулярніших музичних концертів України. Фестиваль проходить щороку в липні на ВДНГ. Коли брати квитки на яскравий захід та коли починається фестиваль Atlas Weekend – читайте в нашому матеріалі.

Atlas Weekend – прекрасна можливість побувати одразу на кількох повноцінних концертах. Вже цього літа нас чекає яскравий музичний фестиваль – відомі виконавці з усього світу приїжджають в Україну спеціально, щоб порадувати класною музикою та подарувати незабутні відчуття.

Atlas Weekend пройде у Києві на столичному ВДНГ з 9 по 14 липня. Традиційно вхід на перший день фестивалю буде вільний. Першим хедлайнером музичного майданчика став американський дует The Chainsmoker, а другим – американський гурт Black Eyed Peas.

На які числа купувати квитки? Дивіться докладний графік роботи Atlas Weekend – 2019 та вибирайте:

вівторок, 9 липня 2019 року, 12:00 – 00:00 (вхід вільний)



середа, 10 липня 2019 року, 12:00 – 6:00

четвер, 11 липня 2019 року, 12:00 – 6:00

п’ятниця, 12 липня 2019 року, 12:00 – 6:00

субота, 13 липня 2019 року,12:00 – 6:00

неділя, 14 липня 2019 року, 12:00 – 6:00

Не пропустіть Atlas Weekend в 2019 році. Попереду вас чекають виступи багатьох гуртів та музикантів різних жанрів і стилів!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ