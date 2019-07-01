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Atlas Weekend – 2019: Ivan NAVI выступит на фестивале

01.07.2019

На Atlas Weekend – 2019 выступит Ivan NAVI.  Украинский певец исполняет песни в стиле поп и house, но чем будет радовать на концерте пока не известно. Подробнее – в материале. 

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иван нави

В этом году на Atlas Weekend мы увидим много звезд украинского Нацотбора на Евровидение-2019 – Letay, Bahroma, YUKO, KHAYAT. К ним недавно присоединился и  Ivan NAVI. Молодой певец сможет наверняка зажечь сцену и порадовать  поклонников хорошей качественной музыкой. 

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К слову, Ivan NAVI начал свою карьеру с известного шоу «Співай, як зірка» на Новом канале, где его заметил Кузьма Скрябин. С тех пор именно Кузьма остается главным примером для мужчины, ведь вдохновлял исполнителя на творческие достижения и плодотворную работу.

Напоминаем, что Atlas Weekend пройдет жарким солнечным летом – с 9 по 14 июля.

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