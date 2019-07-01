На Atlas Weekend – 2019 выступит Ivan NAVI. Украинский певец исполняет песни в стиле поп и house, но чем будет радовать на концерте пока не известно. Подробнее – в материале.

Больше на тему: Билеты на Atlas — Weekend 2019: как купить и сколько стоят

В этом году на Atlas Weekend мы увидим много звезд украинского Нацотбора на Евровидение-2019 – Letay, Bahroma, YUKO, KHAYAT. К ним недавно присоединился и Ivan NAVI. Молодой певец сможет наверняка зажечь сцену и порадовать поклонников хорошей качественной музыкой.

Больше по теме: Atlas Weekend – 2019: участники Нацотбора-2019 выступят на фестивале

К слову, Ivan NAVI начал свою карьеру с известного шоу «Співай, як зірка» на Новом канале, где его заметил Кузьма Скрябин. С тех пор именно Кузьма остается главным примером для мужчины, ведь вдохновлял исполнителя на творческие достижения и плодотворную работу.

Напоминаем, что Atlas Weekend пройдет жарким солнечным летом – с 9 по 14 июля.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ