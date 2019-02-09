LETAY: история создания, творчество и все новости о проекте

За право представлять Украину на международном музыкальном конкурсе будет бороться LETAY. Известно, что проект состоит из четырех участников. Но победят ли музыканты в Нацотборе – решат жюри и зрители. Что известно о творчестве LETAY – читайте в материале.

В конце существования харьковской группы «We Are !!», музыкальным лидером которого был Резников, коллектива, игравший преимущественно брит-поп и инди-рок на английском языке и успел запомниться поклонникам стиля не только записями, а и выступлениями на разного рода симпозиумах и фестивалях, Илья почувствовал влечение к новым идеям, близких к электророк и решил изменить не только музыку, а и название – так появился проект LETAY. О смысле слова Илья не думал, ему оно просто понравилось . Да и вообще музыкант уверен, что название группы заполняется настоящими смыслами уже во время его творческой деятельности.

Название написано латиницей для того, чтобы ее мог бы прочитать и иностранный поклонник – ведь проект исповедует довольно современные международные тренды в музыке. В конце в декабря 2016 года был издан альбом «Ветер без пыли» уже под названием LETAY. В альбоме – вся квинтэссенция внутренних трансформаций артиста – там есть и английские инди-рок-песни, и проникновенная акустическая русскоязычная баллада, и новые украиноязычные треки. Песня «Мир ждет» (в специальной англо-украинской версии) была отобрана Константином Меладзе в полуфинал украинского национального отбора к «Евровидению 2017».

Впоследствии альбомная версия трека стала музыкальной визитной карточкой рейтингового шоу «Нового канала» «Топ-модель по-украински». Обе версии (вместе с новой песней «Надежда») вышли в середине марта 2017 года на макси-синли.

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Несмотря на финал нацотбора «Евровидения 2017» Илья перебрался в Киев – с новыми идеями, мечтами и энергией. В Киеве он собрал музыкантов, которым идеи Резникова стали нравится. Сингл «Кохайтесь» выиграл «Хит-конвейер» -2017 и получила приз – клип, который снял известный клипмейкер Сергей Солодкий, а также поддержку радиостанций. Делами проекта стал заниматься известный музыкальный менеджер и продюсер Виталий Климов, работавший в свое время с группами «Табула Раса», «Океан Эльзы» и певицей Аленой Винницкой.

Илья любит экспериментировать – его голос можно услышать в разных фитчерингах – скажем, в общем треке с «Patsyki Z Franeka» под названием «Ты Моя», или в проекте «AIO», где он является приглашенным музыкантом, но в качестве основного вокала. Летом 2018-го проект уже презентовал новую концертную программу на фестивалях «LESYA GRAND FEST» (г. Новоград-Волынский), “ATLAS WEEKEND” (г. Киев) и «БАНДЕРШТАТ» (г. Луцьк).

19 сентября LETAY выпустил новый сингл «Милая моя», и он активно транслируется радиостанциями Украины. В декабре проект решил принять участие именно с этой песней в украинском отборе «Евровидения 2019». Перед выходом полноценного альбома, релиз которого запланирован на весну 2019-го, проект выдаст еще два сингла, которые уже отобраны.

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