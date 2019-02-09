LETAY: історія створення, творчість та всі новини про проект

За право представляти Україну на міжнародному музичному конкурсі буде боротися LETAY. Відомо, що проект складається з чотирьох учасників. Але чи переможуть музиканти у Нацвідборі – вирішать журі та глядачі. Що відомо про творчість LETAY – читайте в матеріалі.

Наприкінці існування харківського гурту «We Are!!», музичним лідером якого був Резніков, колективу, який грав переважно бріт-поп та інді-рок англійською мовою та встиг запам’ятатись прихильникам стилю не тільки записами, а і виступами на різного роду імпрезах та фестивалях, Ілля відчув потяг до нових ідей, ближчих до електророку і вирішив змінити не тільки музику, а і назву – так з’явився проект LETAY. Про сенс слова Ілля не думав, йому просто сподобалося слово, та і взагалі музикант впевнений, що назва гурту заповнюється справжніми сенсами вже під час його творчої діяльності.

Назва написана латиницею задля того, щоб її міг би прочитати і іноземний шанувальник – адже проект сповідує доволі сучасні міжнародні тренди у музиці. Врешті в грудні 2016-го року було видано альбом «Вітер без пилу» вже під назвою LETAY. В альбомі – вся квінтесенція внутрішніх трансформацій артиста – там є і англійські інді-рок-пісні, і прониклива акустична російськомовна балада, і нові україномовні треки.

Пісня «Світ чекає» (в спеціальній англо-українській версії) була відібрана Костянтином Меладзе до півфіналу українського національного відбору до «Євробачення 2017». Згодом альбомна версія треку стала музичною візитівкою найрейтинговішого шоу «Нового каналу» «Топ-модель по-українськи». Обидві версії (разом із новою піснею «Надія») вийшли в середині березня 2017-го року на максі-синлі.

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Попри фінал нацвідбору «Євробачення 2017», Ілля перебрався до Києва – з новими ідеями, мріями та енергією. В Києві він зібрав музикантів, яким ідеї Резнікова стали до вподоби. Сингл «Кохайтесь» виграв «Хіт-Конвейєр»-2017 і отримала приз – кліп, який зняв відомий кліпмейкер Сергій Солодкий, а також підтримку радіостанцій. Справами проекту став опікуватися відомий музичний менеджер та продюсер Віталій Климов, який працював свого часу із гуртами «Табула Раса», «Океан Ельзи» та співачкою Альоною Вінницькою.

Ілля любить експериментувати – його голос можна почути у різних фітчерінгах – скажімо, у спільному треку з «Patsyki Z Franeka» під назвою «Ти Моя», або в проекті «AIO», де він є запрошеним музикантом, але… в якості основного вокалу. Влітку 2018-го проект вже презентував нову концертну програму на фестивалях «LESYA GRAND FEST» (м. Новоград-Волинський), «ATLAS WEEKEND» (м. Київ) та «БАНДЕРШТАТ» (м. Луцьк).

19 вересня LETAY випустив новий сингл «Мила моя», який активно транслюється радіостанціями України. В грудні проект вирішив взяти участь саме із цією піснею в українському відборі «Євробачення 2019». Перед виходом повноцінного альбому, реліз якого запланований на весну 2019-го, проект видасть ще два сингли, які вже відібрані.

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