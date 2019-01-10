Телеканали СТБ і UA: ПЕРШИЙ оголосили імена півфіналістів Національного відбору на Євробачення-2019. З 9 лютого в прямих ефірах за право представити Україну боротимуться 16 виконавців. Читайте в матеріалі докладніше.

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Цього року в Національному відборі на Євробачення-2019 візьмуть участь як нові обличчя, так і добре відомі глядачеві виконавці. Весь список учасників:

Braii Freedom jazz KAZKA YUKO The Hypnotunez LAUD TAYANNA Brunettes Shoot Blondes VERA KEKELIA ЦеШо Ivan NAVI ANNA MARIA BAHROMA LETAY КiRA MAZUR KHAYAT

«Національний відбір знов тішить дуже якісним складом виконавців і абсолютно різними жанрами. Традиційно до нас прийшли нові, молоді й цікаві артисти, зі своїм музичним баченням і вже сформованою популярністю. Є серед учасників і ті, кому минулого року на етапі кастингу удача не посміхнулася. Приємно, що вони не склали руки, а прислухалися до наших порад і використали цей рік, аби підготуватися максимально якісно і професійно. Найцінніше, що знову готові боротися зірки, які вже мають досвід участі в цьому непростому відборі. Адже справжній артист завжди буде йти до кінця. Я бажаю всім півфіналістам удачі в цій непередбачуваній боротьбі за путівку в особливий світ музики – конкурс Євробачення», — зазначає музичний продюсер Національного відбору Руслан Квінта.

За правилами 22 січня відбудеться традиційне жеребкування, яке визначить порядок виступів конкурсантів у півфіналах.

Нагадаємо, що прямі ефіри Національного відбору 2019 року пройдуть 9, 16 (півфінали) та 23 лютого (фінал) одночасно на телеканалах СТБ і UA: ПЕРШИЙ.

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