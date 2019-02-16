PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==

Евровидение-2019: список всех участников Нацотбора в Украине

16.02.2019

Телеканалы СТБ и UA: ПЕРШИЙ огласили имена полуфиналистов Национального отбора на Евровидение-2019. В прямых эфирах за право представить Украину  будут бороться 16 исполнителей. Читайте в материале подробнее.

Больше по теме: Евровидение 2019: онлайн-трансляция Нацотбора в Украине от 16.02.2019 (второй полуфинал)

В этом году в Национальном отборе на Евровидение-2019 примут участие как новые лица, так и хорошо известные зрителю исполнители. Весь список участников:

  1. The Hypnotunez
  2. LETAY
  3. VERA KEKELIA
  4. ЦеШо
  5. YUKO
  6. Maruv
  7. Brunettes Shoot Blondes
  8. BAHROMA
  9. Braii
  10. Freedom jazz
  11. KAZKA
  12. LAUD
  13. Ivan NAVI
  14. ANNA MARIA
  15. КiRA MAZUR
  16. KHAYAT

«Национальный отбор снова радует очень качественным составом исполнителей и абсолютно разными жанрами. Традиционно к нам пришли новые, молодые и интересные артисты, со своим музыкальным видением и уже сложившейся популярностью. Есть среди участников и те, кому в прошлом году на этапе кастинга удача не улыбнулась. Приятно, что они не сложили руки, а прислушались к нашим советам и использовали этот год, чтобы подготовиться максимально качественно и профессионально. Особенно ценно, что снова готовы сражаться звезды, которые уже имеют опыт участия в этом непростом отборе.  Ведь настоящий артист всегда будет идти до конца. Я желаю всем полуфиналистам удачи в этой непредсказуемой борьбе за путевку в особенный мир музыки — конкурс Евровидение», — отмечает музыкальный продюсер Национального отбора Руслан Квинта.

Больше по теме: Евровидение-2019: участники первого полуфинала Национального отбора

По правилам 22 января состоялась традиционная жеребьевка, которая определила порядок выступлений конкурсантов в полуфиналах.

Напомним, что прямые эфиры Национального отбора в 2019 году пройдут 9, 16 (полуфиналы) и 23 февраля (финал) одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ.

Больше по теме: Евровидение-2019: участники второго полуфинала Национального отбора

Video: Евровидение-2019: список всех участников Нацотбора в Украине

Maruv, LAUD и KAZKA: кто стал участником Национального отбора на Евровидение-2019. Список всех участников Нацотбора от Украины

Video: Евровидение-2019: список всех участников Нацотбора в Украине

Maruv, LAUD и KAZKA: кто стал участником Национального отбора на Евровидение-2019. Список всех участников Нацотбора от Украины

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ