22 января прошла жеребьевка перед стартом Нацотбора на Евровидение-2019. Все участники получили свой номер, который определил порядок их выступлений. Первый полуфинал пройдет 9 февраля. Кто из участников в этот день будет бороться за право представлять Украину на Евровидении-2019 – читайте в нашем материале.

Більше на тему: BAHROMA: В нашем номере главным останется музыка

Заявки на Нацотбор на Евровидение-2019 приняты, порядок выступлений артистов определен. Поэтому впереди их ждет жесткий, но интересный песенный бой за возможность представлять Украину в Израиле. 9 февраля, в субботу, пройдет первый полуфинал, в котором выступят 8 из 16 участников шоу:

В нашем материале мы расскажем о каждом из конкурсантов: чем они известны и какие песни они готовят, чтобы поразить жюри и зрителей Нацотбора.

The Hypnotunez – представители новой, прогрессивной школы свинга – выступят на Национальном отборе с удивительной композицией «Hey». Банда основана в 2013 году в Виннице, но, несмотря на достаточно короткое время своего существования, она молниеносно ворвалась в современное украинское музыкальное пространство.

LETAY – создатель и фронтмен проекта Илья Резников выступит на Нацотборе с композицией «Мила моя». Название группы написано латиницей для того, чтобы ее мог прочитать и иностранный поклонник – ведь проект исповедует довольно современные международные тренды в музыке.

VERA KEKELIA – сейчас певица развивает сольную карьеру, выступая автором собственных песен. Звезда впервые принимает участие в Нацотборе, она выступит с композицией, которую написал ей ее муж, – «WOW!». За период сольной карьеры она уже успела покорить слушателей сильным вокалом и харизмой. Ее дебютный сингл «Похожи» высоко оценили пользователи интернета, а клип на дуэтную композицию «Тобі» с музыкантом DUDA сравнивают с короткометражным фильмом.

Больше по теме: YUKO: украинская группа о предстоящем выступлении

«ЦеШо» – социальный рейв-бэнд. Пятеро актеров с помощью сочетания музыки и театра исследуют, кто мы, где и как живем, говорят о проблемах современного человека. Вместе с ними на сцене – их уменьшенные копии, пять кукол в таких же комбинезонах и цветных шапках. В руках музыкантов – виолончель, контрабас, аккордеон, мелодика, саксофон, ксилофон и перкуссии. Какой же номер бэнд подготовил для Нацотбора на Евровидение-2019 на песню «Нate», увидим уже совсем скоро.

YUKO – это группа, несущая в своем творчестве мощный пласт украинской культуры. Каждый альбом группы получил высокую оценку критиков и вошел в топ лучших украинских альбомов года по версии большинства украинских СМИ. Победа на Нацотборе украинской группе нужна, чтобы расширить музыкальные вкусы зрителя и сделать свою музыку массовой. Напоминаем, что 9 февраля музыканты выступят с песней «GALYNA GULIALA».

Maruv – певица, автор песен и саунд-продюсер. Звезда вошла в список Национального отбора на Евровидение-2019 после того, как TAYANNA отказалась от участия в конкурсе. Maruv (Анна Корсун) в 2017 году выпустила дебютный альбом «Stories», из которого песня «Сонце» (заглавная) возглавила топ-чарты ведущих радиостанций. На конкурсе певица выступит с песней «BANG!».

После выпуска нескольких клипов Brunettes Shoot Blondes стали называть интернет-сенсацией в таких международных медиа, как Billboard, Yahoo! Music, The Daily Mirror, USA Today, BBC, Rolling Stone Brasil. Музыканты примут участие в Нацотборе на Евровидение-2019 с песней «Houston».

Альтернативная музыкальная группа BAHROMA дебютировала с песней «Надолго». 8 лет назад музыканты стали финалистами в Нацотборе на Евровидение. «В 2011 году мы уже принимали участие в Национальном отборе и дошли до финала. Спустя восемь лет нам есть что сказать. За плечами имеем большой опыт, но мы все так же остались честными со своим слушателем», – уверяет BAHROMA. Музыканты выступят на Нацотборе с песней «Назавжди-Навсегда».

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ