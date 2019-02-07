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Евровидение-2019: участники первого полуфинала Национального отбора

07.02.2019

22 января прошла жеребьевка перед стартом Нацотбора на Евровидение-2019. Все участники получили свой номер, который определил порядок их выступлений. Первый полуфинал пройдет 9 февраля. Кто из участников в этот день будет бороться за право представлять Украину на Евровидении-2019  – читайте в нашем материале.

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Заявки на Нацотбор на Евровидение-2019 приняты, порядок выступлений артистов определен. Поэтому впереди их ждет жесткий, но интересный песенный бой за возможность представлять Украину в Израиле. 9 февраля, в субботу, пройдет первый полуфинал, в котором выступят 8 из 16 участников шоу:

  1. The Hypnotunez
  2. LETAY
  3. VERA KEKELIA
  4. ЦеШо
  5. YUKO
  6. Maruv
  7. Brunettes Shoot Blondes
  8. BAHROMA

В нашем материале мы расскажем о каждом из конкурсантов: чем они известны и какие песни они готовят, чтобы поразить жюри и зрителей Нацотбора.  

The Hypnotunez

The Hypnotunez – представители новой, прогрессивной школы свинга выступят на Национальном отборе с удивительной композицией «Hey». Банда основана в 2013 году в Виннице, но, несмотря на достаточно короткое время своего существования, она молниеносно ворвалась в современное украинское музыкальное пространство.

letay

LETAY – создатель и фронтмен проекта Илья Резников выступит на Нацотборе с композицией «Мила моя». Название группы написано латиницей для того, чтобы ее мог прочитать и иностранный поклонник – ведь проект исповедует довольно современные международные тренды в музыке.

евровидение 2019

VERA KEKELIA – сейчас певица развивает сольную карьеру, выступая автором собственных песен. Звезда впервые принимает участие в Нацотборе, она выступит с композицией, которую написал ей ее муж, – «WOW!». За период сольной карьеры она уже успела покорить слушателей сильным вокалом и харизмой. Ее дебютный сингл «Похожи» высоко оценили пользователи интернета, а клип на дуэтную композицию «Тобі» с музыкантом DUDA сравнивают с короткометражным фильмом.

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евровидение 2019 цешо

«ЦеШо» – социальный рейв-бэнд. Пятеро актеров с помощью сочетания музыки и театра исследуют, кто мы, где и как живем, говорят о проблемах современного человека. Вместе с ними на сцене – их уменьшенные копии, пять кукол в таких же комбинезонах и цветных шапках. В руках музыкантов – виолончель, контрабас, аккордеон, мелодика, саксофон, ксилофон и перкуссии. Какой же номер бэнд подготовил для Нацотбора на Евровидение-2019 на песню «Нate», увидим уже совсем скоро.

евровидение 2019

YUKO – это группа, несущая в своем творчестве мощный пласт украинской культуры. Каждый альбом группы получил высокую оценку критиков и вошел в топ лучших украинских альбомов года по версии большинства украинских СМИ. Победа на Нацотборе украинской группе нужна, чтобы расширить музыкальные вкусы зрителя и сделать свою музыку массовой. Напоминаем, что 9 февраля музыканты выступят с песней «GALYNA GULIALA».

евровидение 2019

Maruv певица, автор песен и саунд-продюсер. Звезда вошла в список Национального отбора на Евровидение-2019 после того, как TAYANNA отказалась от участия в конкурсе. Maruv (Анна Корсун) в 2017 году выпустила дебютный альбом «Stories», из которого песня «Сонце» (заглавная) возглавила топ-чарты ведущих радиостанций. На конкурсе певица выступит с песней «BANG!».

евровидение 2019

После выпуска нескольких клипов Brunettes Shoot Blondes стали называть интернет-сенсацией в таких международных медиа, как Billboard, Yahoo! Music, The Daily Mirror, USA Today, BBC, Rolling Stone Brasil. Музыканты примут участие в Нацотборе на Евровидение-2019 с песней «Houston».

евровидение 2019

Альтернативная музыкальная группа BAHROMA дебютировала с песней «Надолго». 8 лет назад музыканты стали финалистами в Нацотборе на Евровидение. «В 2011 году мы уже принимали участие в Национальном отборе и дошли до финала. Спустя восемь лет нам есть что сказать. За плечами имеем большой опыт, но мы все так же остались честными со своим слушателем», уверяет BAHROMA. Музыканты выступят на Нацотборе с песней «Назавжди-Навсегда».

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